ENTENDA

Homem que usava cordão morre após ser puxado por máquina de ressonância magnética

Ele entrou sem autorização na sala restrita, onde familiar passava por exame

Um homem de 61 anos morreu após ser puxado por uma máquina de ressonância magnética enquanto usava uma corrente metálica no pescoço. O caso aconteceu em Long Island, Nova York, na quarta-feira (16), mas a morte foi confirmada no dia seguinte, quinta-feira (17), após a vítima não resistir aos ferimentos. >

Segundo o Departamento de Polícia do Condado de Nassau, o homem entrou sem autorização na sala de exames da clínica Nassau Open MRI, localizada em Westbury. Ele foi imediatamente atraído para o equipamento, que opera com campo magnético de alta intensidade, ao ser detectado o colar metálico que usava. Segundo o The New York Times, testemunhas relataram que ele teria entrado ao ouvir um grito vindo da sala, onde um familiar estava sendo atendido.>