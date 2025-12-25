Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com duração de 6 minutos, 'eclipse do século' promete fazer dia virar noite

Veja para quando está previsto o fenômeno e onde será possível visualizar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 13:08

‘Eclipse do século’
‘Eclipse do século’ Crédito: Divulgação/Gafas

O “eclipse do século”, previsto para 2 de agosto de 2027, já desperta atenção de cientistas, astrônomos e turistas ao redor do mundo. Considerado o mais longo eclipse solar total do século XXI observável em terra firme, o fenômeno poderá atingir impressionantes 6 minutos e 23 segundos de totalidade, um tempo muito acima da média dos eclipses solares, que normalmente não ultrapassa três minutos.

Durante o ápice do evento, o céu assumirá um tom de crepúsculo em 360 graus, com queda acentuada da luminosidade e da temperatura. Estrelas e planetas poderão ser vistos a olho nu, mesmo em pleno dia, oferecendo um espetáculo raro que tem sido chamado de “o eclipse do século”.

A duração extraordinária do eclipse será possível graças a uma combinação incomum de fatores astronômicos: a Terra estará no afélio, ponto de sua órbita mais distante do Sol, fazendo com que o astro pareça ligeiramente menor; a Lua, por sua vez, estará no perigeu, sua posição mais próxima da Terra, aparentando um disco maior; e a sombra lunar cruzará regiões próximas à linha do Equador, onde a velocidade aparente da sombra é menor. Essa conjunção de elementos cria as condições ideais para uma totalidade excepcionalmente longa.

Eclipse

Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
1 de 7
Eclipse por Shutterstock

A faixa de totalidade será estreita, com largura entre 258 e 270 quilômetros, mas se estenderá por mais de 15 mil quilômetros, atravessando dez países em três continentes. Entre os pontos de observação mais destacados estão:

Egito: Luxor terá 6 minutos e 23 segundos de escuridão, considerado o local mais privilegiado do planeta.

Arábia Saudita: Jeddah e Meca poderão vivenciar mais de seis minutos de totalidade.

Marrocos e Líbia: cidades como Tânger, Tetuão e Benghazi registrarão até cinco minutos de eclipse total.

Espanha: localidades como Cádiz e Málaga terão de três a quatro minutos de noite em pleno dia

Outras regiões, como o sul da Itália e partes do norte da África, verão o fenômeno de forma parcial, com cobertura próxima a 100% do disco solar.

O evento também movimenta turismo e ciência. No Egito, Luxor prepara transmissões ao vivo com o eclipse sobre os Templos de Karnak. Na Espanha, cidades como Cádiz organizam oficinas educativas e atividades científicas voltadas ao público jovem. Operadoras de turismo na Arábia Saudita anunciam pacotes exclusivos em áreas desérticas, enquanto agências internacionais estudam voos especiais para acompanhar a sombra da Lua do alto, prolongando a experiência da totalidade.

Tags:

Eclipse

Mais recentes

Imagem - Papa Leão XIV, em mensagem de Natal, classifica condições em Gaza como "desumanas"

Papa Leão XIV, em mensagem de Natal, classifica condições em Gaza como "desumanas"
Imagem - Número de bilionários com menos de 30 anos que enriqueceram sem herança bate recorde

Número de bilionários com menos de 30 anos que enriqueceram sem herança bate recorde
Imagem - Empresa é condenada a pagar R$ 8,3 bilhões a mulher que associa câncer ao uso do Johnson’s Baby

Empresa é condenada a pagar R$ 8,3 bilhões a mulher que associa câncer ao uso do Johnson’s Baby

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos
01

Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos

Imagem - Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos
02

Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos

Imagem - Campeã brasileira de ginástica rítmica morre aos 18 anos
03

Campeã brasileira de ginástica rítmica morre aos 18 anos

Imagem - Região da Rodoviária terá linha especial durante suspensão do metrô neste domingo (28)
04

Região da Rodoviária terá linha especial durante suspensão do metrô neste domingo (28)