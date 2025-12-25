FENÔMENO

Com duração de 6 minutos, 'eclipse do século' promete fazer dia virar noite

Veja para quando está previsto o fenômeno e onde será possível visualizar

Carol Neves

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 13:08

‘Eclipse do século’ Crédito: Divulgação/Gafas

O “eclipse do século”, previsto para 2 de agosto de 2027, já desperta atenção de cientistas, astrônomos e turistas ao redor do mundo. Considerado o mais longo eclipse solar total do século XXI observável em terra firme, o fenômeno poderá atingir impressionantes 6 minutos e 23 segundos de totalidade, um tempo muito acima da média dos eclipses solares, que normalmente não ultrapassa três minutos.

Durante o ápice do evento, o céu assumirá um tom de crepúsculo em 360 graus, com queda acentuada da luminosidade e da temperatura. Estrelas e planetas poderão ser vistos a olho nu, mesmo em pleno dia, oferecendo um espetáculo raro que tem sido chamado de “o eclipse do século”.

A duração extraordinária do eclipse será possível graças a uma combinação incomum de fatores astronômicos: a Terra estará no afélio, ponto de sua órbita mais distante do Sol, fazendo com que o astro pareça ligeiramente menor; a Lua, por sua vez, estará no perigeu, sua posição mais próxima da Terra, aparentando um disco maior; e a sombra lunar cruzará regiões próximas à linha do Equador, onde a velocidade aparente da sombra é menor. Essa conjunção de elementos cria as condições ideais para uma totalidade excepcionalmente longa.

A faixa de totalidade será estreita, com largura entre 258 e 270 quilômetros, mas se estenderá por mais de 15 mil quilômetros, atravessando dez países em três continentes. Entre os pontos de observação mais destacados estão:

Egito: Luxor terá 6 minutos e 23 segundos de escuridão, considerado o local mais privilegiado do planeta.

Arábia Saudita: Jeddah e Meca poderão vivenciar mais de seis minutos de totalidade.

Marrocos e Líbia: cidades como Tânger, Tetuão e Benghazi registrarão até cinco minutos de eclipse total.

Espanha: localidades como Cádiz e Málaga terão de três a quatro minutos de noite em pleno dia

Outras regiões, como o sul da Itália e partes do norte da África, verão o fenômeno de forma parcial, com cobertura próxima a 100% do disco solar.