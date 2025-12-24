FORBES

Número de bilionários com menos de 30 anos que enriqueceram sem herança bate recorde

Levantamento aponta 13 jovens bilionários que construíram a própria fortuna sem herdar patrimônio

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 16:30

A brasileira Luana Lopes Lara, 29 anos, aparece como a mulher mais jovem do mundo a atingir o status de bilionária sem herança Crédito: Reprodução

O ano de 2025 foi marcado pelo registro do maior número já observado de bilionários com menos de 30 anos que construíram suas fortunas sem herança familiar. A lista da Forbes reúne 13 jovens empreendedores que alcançaram patrimônios superiores a US$ 1 bilhão ainda na casa dos 20 anos — quase o dobro do recorde anterior, registrado em 2022, quando sete pessoas se enquadravam nesse perfil. Entre os nomes deste ano está a brasileira Luana Lopes Lara, de 29 anos, que aparece como a mulher mais jovem do mundo a atingir o status de bilionária sem herança, segundo o levantamento da revista.

O dado chama atenção não apenas pela quantidade de jovens bilionários, mas também pela rapidez com que essas fortunas foram formadas: entre novembro e dezembro de 2025, sete novos nomes passaram a integrar esse grupo. o avanço é atribuído ao crescimento de setores que, há uma década, ainda eram inexistentes ou pouco desenvolvidos. Áreas como inteligência artificial, mercados de previsão e apostas online passaram a gerar empresas avaliadas em bilhões de dólares em poucos anos, chegando até a poucos meses.

Veja quem são os bilionários com menos de 30 anos que construíram fortunas próprias, com estimativas atualizadas até dezembro de 2025: