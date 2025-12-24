Acesse sua conta
Número de bilionários com menos de 30 anos que enriqueceram sem herança bate recorde

Levantamento aponta 13 jovens bilionários que construíram a própria fortuna sem herdar patrimônio

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 16:30

Luana Lopes Lara
A brasileira Luana Lopes Lara, 29 anos, aparece como a mulher mais jovem do mundo a atingir o status de bilionária sem herança Crédito: Reprodução

O ano de 2025 foi marcado pelo registro do maior número já observado de bilionários com menos de 30 anos que construíram suas fortunas sem herança familiar. A lista da Forbes reúne 13 jovens empreendedores que alcançaram patrimônios superiores a US$ 1 bilhão ainda na casa dos 20 anos — quase o dobro do recorde anterior, registrado em 2022, quando sete pessoas se enquadravam nesse perfil. Entre os nomes deste ano está a brasileira Luana Lopes Lara, de 29 anos, que aparece como a mulher mais jovem do mundo a atingir o status de bilionária sem herança, segundo o levantamento da revista.

O dado chama atenção não apenas pela quantidade de jovens bilionários, mas também pela rapidez com que essas fortunas foram formadas: entre novembro e dezembro de 2025, sete novos nomes passaram a integrar esse grupo. o avanço é atribuído ao crescimento de setores que, há uma década, ainda eram inexistentes ou pouco desenvolvidos. Áreas como inteligência artificial, mercados de previsão e apostas online passaram a gerar empresas avaliadas em bilhões de dólares em poucos anos, chegando até a poucos meses.

Veja quem são os bilionários com menos de 30 anos que construíram fortunas próprias, com estimativas atualizadas até dezembro de 2025:

Veja quem são os 13 jovens bilionários que construíram a própria fortuna sem herdar patrimônio

Alexandr Wang: 28 anos Fortuna: US$ 3,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador da Scale AI, empresa de rotulagem de dados usada no treinamento de modelos de IA. A Meta comprou 49% da companhia por cerca de US$ 14 bilhões. por Reprodução
Ed Craven: 29 anos Fortuna: US$ 2,8 bilhões Origem da riqueza: Apostas online Cofundador do cassino digital Stake.com, que ganhou escala durante a pandemia. por Reprodução
Surya Midha: 22 anos Fortuna: US$ 2,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador da Mercor, startup de recrutamento com uso de IA avaliada em US$ 10 bilhões. por Reprodução
Brendan Foody: 22 anos Fortuna: US$ 2,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador e CEO da Mercor. por Reprodução
Adarsh Hiremath Fortuna: US$ 2,2 bilhões Origem da riqueza: Inteligência artificial Cofundador e diretor de tecnologia da Mercor. por Reprodução
Fabian Hedin: 26 anos Fortuna: US$ 1,6 bilhão Origem da riqueza: Codificação com IA Cofundador da startup sueca Lovable, que permite criar sites e aplicativos com auxílio de inteligência artificial. por Reprodução
Michael Truell: 25 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA Cofundador da Cursor, empresa de edição de código com inteligência artificial. por Reprodução
Aman Sanger: 25 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA Cofundador da Cursor.trarricos que construíram riqueza própria por Reprodução
Sualeh Asif: 25 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA Cofundador da Cursor por Reprodução
Arvid Lunnemark: 26 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Software de IA Cofundador da Cursor. por Reprodução
Luana Lopes Lara: 29 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Mercados de previsão Cofundadora da Kalshi, plataforma que permite apostas sobre eventos futuros, como eleições e indicadores econômicos. por Reprodução
Tarek Mansour: 29 anos Fortuna: US$ 1,3 bilhão Origem da riqueza: Mercados de previsão Cofundador da Kalshi. por Reprodução
Shayne Coplan: 27 anos Fortuna: US$ 1 bilhão Origem da riqueza: Mercados de previsão Fundador da Polymarket, plataforma que ganhou projeção após receber um investimento de US$ 2 bilhões da Intercontinental Exchange. por Reprodução
1 de 13
