ARQUIVOS REVELADOS

Presidente Trump 'compartilha nosso amor por garotas jovens', disse Epstein em carta

Texto foi escrito para Larry Nassar, ex-médico da seleção americana de ginástica, condenado à prisão perpétua por centenas de abusos sexuais

Carol Neves

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 07:57

Jeffrey Esptein e Donald Trump Crédito: Reprodução

Uma carta atribuída a Jeffrey Epstein, bilionário acusado de comandar uma rede de exploração sexual, voltou a colocar o nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no centro de uma polêmica. O conteúdo foi revelado nesta terça-feira (23) pelo jornal The New York Times e integra um conjunto de documentos ligados ao caso que vêm sendo tornados públicos.

O texto teria sido endereçado a Larry Nassar, ex-médico da seleção americana de ginástica, condenado à prisão perpétua por centenas de abusos sexuais. Segundo a reportagem, a carta foi escrita durante o primeiro mandato de Trump e traz uma reclamação de Epstein sobre o fato de ele e Nassar estarem presos, enquanto o então presidente “compartilha nosso amor por garotas jovens e núbeis”. O termo “núbil” é usado para se referir a alguém em idade considerada apta para o casamento.

Em outro trecho, Epstein faz uma acusação direta ao presidente: “Quando uma jovem bonita passava, ele (Trump) adorava ‘passar a mão’.” As aspas constam literalmente no documento citado pelo New York Times.

De acordo com o jornal, uma cópia da carta fazia parte do acervo de arquivos associados a Epstein que já haviam sido divulgados anteriormente, mas o material teria sido retirado do ar poucas horas depois. O dossiê também traz alegações de que Trump teria viajado diversas vezes no jato particular de Epstein.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no entanto, reagiu às informações e classificou as acusações como “falsas e sensacionalistas”. Em uma publicação na rede social X, o órgão afirmou: “Se tivessem um pingo de credibilidade, sem dúvida já teriam sido usadas como arma contra o presidente Trump.”

Na última sexta-feira, o Departamento de Justiça divulgou cerca de 4.000 arquivos relacionados ao caso. Apesar disso, a chamada Lei de Transparência dos Arquivos de Epstein, aprovada por unanimidade pelo Congresso americano, determina que todos os documentos sejam tornados públicos. Trump se posicionou contra a divulgação integral e declarou a jornalistas que o conteúdo poderia prejudicar pessoas inocentes. “Todo mundo era amigo desse cara”, afirmou.

Relembre

Jeffrey Epstein foi acusado de montar uma rede de exploração sexual envolvendo meninas menores de idade. Preso em 2019, ele foi encontrado morto em sua cela em agosto daquele ano, em um caso oficialmente tratado como suicídio, antes de ir a julgamento. Mais de uma década antes, em 2008, já havia sido condenado na Flórida a 13 meses de prisão em regime especial por recorrer a serviços de prostitutas menores de idade.