Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Papa Leão XIV, em mensagem de Natal, classifica condições em Gaza como "desumanas"

Ao celebrar seu primeiro Natal, o pontífice surpreendeu ao mudar tom natural da cerimônia para diretamente apontar a crise humanitária na Palestina.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 11:42

Papa Leão XIV
Papa Leão XIV Crédito: Santa Sé

Em sua estreia na celebração de Natal como líder da Igreja Católica, o Papa Leão XIV utilizou a tradicional mensagem Urbi et Orbi nesta quinta-feira (25) para condenar as condições "desumanas" enfrentadas pelos palestinos na Faixa de Gaza. Diante de milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, o pontífice fez um apelo direto pelo fim do sofrimento civil e pela retomada de diálogos diplomáticos em zonas de conflito.

Durante o discurso da Missa de Natal, Leão XIV destacou a precariedade das populações deslocadas, citando especificamente a situação nos campos de refugiados. "Como não pensar nas tendas em Gaza, expostas durante semanas à chuva, ao vento e ao frio?", questionou o Papa, comparando a fragilidade dos abrigos improvisados à manjedoura de Belém.

O pontífice descreveu a "carne das populações indefesas" como vítima de escombros e feridas abertas, enfatizando que a dignidade humana deve prevalecer sobre interesses militares.

Eleito em maio de 2025 para suceder o Papa Francisco, Leão XIV é o primeiro norte-americano a ocupar a cátedra de Pedro e tem consolidado um estilo diplomático focado na mediação de crises internacionais. Diferente de pronunciamentos puramente espirituais, sua fala deste 25 de dezembro foi marcada por uma objetividade política incomum.

Além de Gaza, o Papa estendeu seu apelo a outras regiões como um pedido de "coragem" para que Moscou e Kiev iniciem um diálogo "direto e respeitoso" visando um acordo de paz definitivo e citou a instabilidade no Sudão e as tensões na fronteira entre Tailândia e Camboja, reforçando a necessidade de uma "trégua global".

As declarações ocorrem em um momento de pressão internacional sobre o acesso humanitário em Gaza. Observadores no Vaticano destacam que o tom incisivo do Papa busca elevar o custo moral da manutenção de bloqueios e hostilidades, posicionando a Santa Sé como um eixo central na defesa de direitos humanos no cenário pós-2024.

Após o pronunciamento, o pontífice concedeu a bênção apostólica, encerrando as cerimônias oficiais da manhã de Natal.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Apenas para procriação? Papa Leão 14 dá nova orientação sobre sexo para os católicos

Donald Trump anuncia nova frota de navios de guerra batizados como "Classe Trump"

Espetáculo “Cartas de Gaza” leva o drama e a resistência do povo palestino

Após dois anos, Hamas liberta os 20 reféns vivos que mantinha em Gaza

Governo espanhol pede sanções esportivas contra Israel em meio à genocídio em Gaza

Tags:

Igreja Católica Natal Papa Leão xiv

Mais recentes

Imagem - Número de bilionários com menos de 30 anos que enriqueceram sem herança bate recorde

Número de bilionários com menos de 30 anos que enriqueceram sem herança bate recorde
Imagem - Empresa é condenada a pagar R$ 8,3 bilhões a mulher que associa câncer ao uso do Johnson’s Baby

Empresa é condenada a pagar R$ 8,3 bilhões a mulher que associa câncer ao uso do Johnson’s Baby
Imagem - Presidente Trump 'compartilha nosso amor por garotas jovens', disse Epstein em carta

Presidente Trump 'compartilha nosso amor por garotas jovens', disse Epstein em carta

MAIS LIDAS

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026
01

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Imagem - Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal
02

Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal

Imagem - Crianças tentam defender mãe e são mortas a marretadas pelo padrasto
03

Crianças tentam defender mãe e são mortas a marretadas pelo padrasto

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
04

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde