MUNDO

Papa Leão XIV, em mensagem de Natal, classifica condições em Gaza como "desumanas"

Ao celebrar seu primeiro Natal, o pontífice surpreendeu ao mudar tom natural da cerimônia para diretamente apontar a crise humanitária na Palestina.

Nauan Sacramento

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 11:42

Papa Leão XIV Crédito: Santa Sé

Em sua estreia na celebração de Natal como líder da Igreja Católica, o Papa Leão XIV utilizou a tradicional mensagem Urbi et Orbi nesta quinta-feira (25) para condenar as condições "desumanas" enfrentadas pelos palestinos na Faixa de Gaza. Diante de milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, o pontífice fez um apelo direto pelo fim do sofrimento civil e pela retomada de diálogos diplomáticos em zonas de conflito.

Durante o discurso da Missa de Natal, Leão XIV destacou a precariedade das populações deslocadas, citando especificamente a situação nos campos de refugiados. "Como não pensar nas tendas em Gaza, expostas durante semanas à chuva, ao vento e ao frio?", questionou o Papa, comparando a fragilidade dos abrigos improvisados à manjedoura de Belém.

O pontífice descreveu a "carne das populações indefesas" como vítima de escombros e feridas abertas, enfatizando que a dignidade humana deve prevalecer sobre interesses militares.

Eleito em maio de 2025 para suceder o Papa Francisco, Leão XIV é o primeiro norte-americano a ocupar a cátedra de Pedro e tem consolidado um estilo diplomático focado na mediação de crises internacionais. Diferente de pronunciamentos puramente espirituais, sua fala deste 25 de dezembro foi marcada por uma objetividade política incomum.

Além de Gaza, o Papa estendeu seu apelo a outras regiões como um pedido de "coragem" para que Moscou e Kiev iniciem um diálogo "direto e respeitoso" visando um acordo de paz definitivo e citou a instabilidade no Sudão e as tensões na fronteira entre Tailândia e Camboja, reforçando a necessidade de uma "trégua global".

As declarações ocorrem em um momento de pressão internacional sobre o acesso humanitário em Gaza. Observadores no Vaticano destacam que o tom incisivo do Papa busca elevar o custo moral da manutenção de bloqueios e hostilidades, posicionando a Santa Sé como um eixo central na defesa de direitos humanos no cenário pós-2024.