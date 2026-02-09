Acesse sua conta
Trump detona show de Bad Bunny no Super Bowl: 'Um dos piores de todos os tempos'

Presidente dos EUA criticou espetáculo em rede social

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:46

Bad Bunny no Super Bowl
Bad Bunny no Super Bowl Crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez duras críticas ao show do intervalo do Super Bowl na noite de domingo (8). Em publicação nas redes sociais, o republicano classificou a apresentação como desorganizada e afirmou que foi “um dos piores de todos os tempos”, embora não tenha citado diretamente o nome do cantor Bad Bunny, atração do evento.

Na Truth Social, Trump afirmou: “O show do intervalo do Super Bowl é absolutamente terrível, um dos piores de todos os tempos! Não faz sentido nenhum, é uma afronta à grandeza da América e não representa nossos padrões de sucesso, criatividade ou excelência”.

O Super Bowl marca a final da liga de futebol americano dos Estados Unidos e costuma registrar uma das maiores audiências da televisão no país. A edição deste ano ocorreu no Levi’s Stadium, na Califórnia, com a disputa entre New England Patriots e Seattle Seahawks, além da apresentação musical comandada por Bad Bunny.

Leia na íntegra o que escreveu Trump:

“O show do intervalo do Super Bowl é absolutamente terrível, um dos piores de todos os tempos! Não faz sentido nenhum, é uma afronta à grandeza da América e não representa nossos padrões de sucesso, criatividade ou excelência.

Ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo, e a dança é repugnante, especialmente para as crianças pequenas que estão assistindo de todos os Estados Unidos e do mundo todo. Esse ‘show’ é um tapa na cara do nosso pais, que está estabelecendo novos padrões e recordes todos os dias — incluindo o melhor mercado de ações e planos de aposentadoria 401(k) da história!

Não há nada de inspirador nessa bagunça de show do intervalo e, com certeza, receberá ótimas críticas da mídia de notícias falsas, porque eles não têm a menor ideia do que está acontecendo no mundo real. Aliás, a NFL deveria substituir imediatamente sua nova e ridícula regra do kickoff. FAÇA A AMERICA GRANDE NOVAMENTE! Presidente DONALD J. TRUMP“.

Quem é Bad Bunny

Bad Bunny, nome artístico de Benito, nasceu em 10 de março de 1994, na cidade de Vega Baja, próxima à capital de Porto Rico. Filho de um caminhoneiro e de uma professora, iniciou o contato com a música ainda criança, participando do coral da igreja local.

Antes de alcançar fama internacional, estudou comunicação audiovisual e trabalhou como empacotador de supermercado. O reconhecimento começou quando músicas publicadas por ele no SoundCloud viralizaram, levando-o a assinar contrato com a gravadora porto-riquenha Hear This Music.

O primeiro álbum, *X 100pre*, lançado em 2018, chegou ao 11º lugar da Billboard 200 nos Estados Unidos. No mesmo ano, o artista já acumulava mais de 9 milhões de seguidores no Spotify. Em 2020, lançou os discos *YHLQMDLG* e *El último tour del mundo*, sendo este último o primeiro álbum totalmente em espanhol a alcançar o topo da Billboard 200.

Tags:

Donald Trump bad Bunny

