Trump diz que eleições são fraudadas e pede que republicanos aprovem lei para 'salvar a América'

Trump pediu apoio à aprovação de uma proposta que chamou de “Lei para Salvar a América”

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Wladmir Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 15:10

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a questionar a legitimidade do sistema eleitoral americano. Em publicação na rede Truth Social, ele afirmou que as eleições no país são “fraudadas, roubadas e motivo de chacota no mundo todo” e defendeu que parlamentares republicanos aprovem mudanças nas regras eleitorais.

Na postagem, Trump pediu apoio à aprovação de uma proposta que chamou de “Lei para Salvar a América”. O plano, segundo ele, teria três pontos centrais: a exigência de apresentação de documento de identificação por todos os eleitores; a comprovação de cidadania americana no momento do registro para votar; e a proibição do voto por correio, com exceções restritas a casos de doença, deficiência, serviço militar ou viagem.

“Ou vamos corrigir isso, ou não teremos mais um país”, escreveu o presidente.

A declaração ocorre em meio à repercussão negativa de um vídeo recentemente divulgado por Trump, que retoma teorias da conspiração sobre supostas fraudes nas eleições de 2020. O material gerou críticas por conter imagens consideradas ofensivas, ao retratar o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama em corpos de macacos.

Desde a derrota eleitoral em 2020, Trump e aliados têm reiterado acusações de irregularidades no processo eleitoral, apesar da ausência de provas reconhecidas por tribunais e autoridades eleitorais. As novas declarações reacendem o debate sobre reformas no sistema de votação e aprofundam a polarização política às vésperas do próximo ciclo eleitoral nos Estados Unidos.

