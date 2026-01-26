FAMOSOS

Filho de Wagner Moura se pronuncia após rumores de apoio a Trump

Bem Moura criticou interpretações feitas por internautas nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:36

Bem Moura, filho mais velho de Wagner Moura Crédito: Reprodução/Instagram

Filho mais velho do ator Wagner Moura, Bem Moura, de 19 anos, usou as redes sociais para reagir a comentários feitos nas redes sociais após ser alvo de especulações sobre seu posicionamento político. Ao se deparar com rumores que afirmavam que ele é simpatizante de Donald Trump, o jovem negou qualquer apoio ao atual presidente dos Estados Unidos

A manifestação aconteceu depois que internautas passaram a apontar um suposto alinhamento do jovem ao governo norte-americano, com base em perfis que ele seguiria nas redes sociais, entre eles o de Trump e o do ativista conservador Charlie Kirk, morto em setembro do ano passado.

Irritado com a repercussão, Bem afirmou que não costuma se posicionar publicamente e criticou o que chamou de distorções criadas no ambiente digital. "Odeio Trump com uma paixão. Nunca publicamente falei nada, mal sou ativo no Instragram. Essa nova rede de especulação social é bizarra. Tenham noção, pessoal", escreveu.

Bem vive com a família em Los Angeles há cerca de 7 anos. A mudança para os Estados Unidos ocorreu quando Wagner Moura passou a investir de forma mais intensa na carreira internacional, em uma decisão descrita pelo ator como estratégica e profissional.