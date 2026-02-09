ESTADOS UNIDOS

Estudante é baleado durante ataque a tiros em escola

Aluno foi atingido no estômago em escola de ensino médio em Rockville, nos EUA; suspeito está sob custódia

Metrópoles

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 21:23

Thomas S. Wootton High School Crédito: Divulgação/Thomas S. Wootton High School

Um estudante foi baleado dentro da Thomas S. Wootton High School, em Rockville, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, na tarde desta segunda-feira (9), segundo informou a polícia do condado de Montgomery.

Uma pessoa está sob custódia em conexão com o tiroteio, mas as autoridades ainda não confirmaram se ela é a autora dos disparos.