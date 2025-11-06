TEATRO

Espetáculo “Cartas de Gaza” leva o drama e a resistência do povo palestino

Nova peça em Salvador discute o genocídio em Gaza e o papel da arte na resistência. Obra dirigida por Sérgio Farias e escrita por Camilo Fróes propõe uma leitura crítica e poética do conflito no Oriente Médio.

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:21

Enquanto a guerra devasta Gaza e o mundo acompanha atônito um dos colapsos humanitários mais graves do século, Salvador recebe um espetáculo que transforma o horror em reflexão: “Cartas de Gaza”, novo trabalho do Grupo Teca Teatro em parceria com o GIPE-CIT (Grupo interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Contemporaneidade, Imaginário e Teatralidade) da Escola de Teatro da Ufba, estreia nesta sexta-feira (7), às 19h30, no Teatro Molière (Aliança Francesa, Barra). A montagem parte de relatos reais, documentos históricos e notícias recentes para propor uma experiência teatral sobre resistência, humanidade e empatia deste povo palestino.

Dirigida por Sérgio Farias e escrita por Camilo Fróes, a peça surge em um momento de extrema tensão global, onde os números de mortos em Gaza ultrapassam cem mil pessoas, segundo estimativas de organizações internacionais. Nesse cenário, a arte se torna uma forma de não se calar. “A ideia de montar o espetáculo vem do contato com os textos reunidos pelo Ashtar Theatre, de jovens palestinos que sobreviveram aos bombardeios e contaram, em forma de monólogo, como o medo, o luto e a raiva atravessaram suas vidas”, conta Fróes.

O dramaturgo explica que o grupo optou por criar uma espécie de ponte entre a Palestina e a Bahia. A capa do espetáculo, por exemplo, faz uma mistura entre prédios destruídos em Gaza e o Farol da Barra. “A história não conta diretamente a vida das pessoas de Gaza, mas a de pessoas daqui, que descobrem o tema e decidem se manifestar sobre ele. O resultado é o que estamos levando ao palco”, diz. Assim, o espetáculo costura seis dos monólogos originais com documentos e trechos de obras como o artigo As Arabs See the Jews (escrito pelo rei Abdullah da Jordânia em 1947) e o livro Sumud em tempos de genocídio, lançado este ano pela psiquiatra palestina Samah Jabr.

Com mais de 25 intérpretes em cena, “Cartas de Gaza” busca denunciar, informar e sensibilizar o público para a dimensão humana da guerra, expondo as contradições que cercam o conflito. Enquanto milhares se amontoam famintos à espera de ajuda, líderes políticos tratam a região como “mina de ouro imobiliária”. A peça expõe esse abismo ético com delicadeza e contundência, apostando na força do teatro como documento e resistência.

A montagem integra o projeto 1, 2, 3, Salve Todos!, série de três espetáculos do Grupo TECA que dialogam com a juventude e suas inquietações contemporâneas. “Cartas de Gaza” encerra o ciclo, após as montagens Ensinando a Transgredir e A Revolta dos Pinguins ou A Cartilha do Mal Educado. Para Fróes, o momento exige esse tipo de arte. “O teatro não muda o mundo, mas ajuda a mudar o olhar de quem o vê. E é desse olhar que começam as transformações”, afirma.

Serviço

Cartas de Gaza

Espetáculo do Grupo TECA Teatro e GIPE-CIT/UFBA

Datas: 7, 14, 21 e 28 de novembro

Horário: 19h30

Local: Teatro Molière – Aliança Francesa (Ladeira da Barra)

Ingressos: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)

Disponíveis na bilheteria e na plataforma Sympla