Donald Trump anuncia nova frota de navios de guerra batizados como "Classe Trump"

Na sua residência em Mar-a-lago, líder dos EUA disse que embarcações são "100 vezes mais poderosos do que qualquer outro navio de guerra".

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12:00

Trump ao lado do cartaz da "Classe Trump" Crédito: Foto: Jessica Koscielniak/Reuters

O presidente Donald Trump anunciou, nesta segunda-feira (22), o lançamento de uma nova linhagem de navios de guerra batizada de "Classe Trump". Descritos pelo mandatário como os "maiores, mais rápidos e mais letais" já construídos, os novos encouraçados serão o pilar central da iniciativa "Frota Dourada" (Golden Fleet), um ambicioso plano de modernização naval para assegurar a supremacia americana nos oceanos.

Segundo anúncio do site oficial da marinha dos EUA foi feito diretamente de sua residência em Mar-a-Lago, ladeado pelo Secretário de Defesa, Pete Hegseth, e pelo Secretário da Marinha, John Phelan. A primeira embarcação da classe será batizada de USS Defiant.

Com deslocamento estimado entre 30.000 e 40.000 toneladas - superando em dobro o tamanho dos atuais destróieres da classe Zumwalt - os navios da Classe Trump prometem reintegrar o conceito de encouraçado à estratégia moderna, mas com tecnologias do século XXI.

Conforme as especificações detalhadas pela Marinha e pelo presidente, a frota contará com: Armamento Híbrido, Capacidade Nuclear e Hipersônica, Defesa de Energia Direta além de Inteligência Artificial. 

"Não construímos um encouraçado desde a década de 90. Estamos substituindo uma frota velha e obsoleta por algo que é, além de letal, esteticamente superior." declarou Trump.

O Secretário da Marinha, John Phelan, reforçou que a construção mobilizará uma rede de mais de 1.000 fornecedores em quase todos os estados americanos. Trump, no entanto, alertou que se reunirá com executivos da indústria de defesa na próxima semana para exigir o cumprimento de prazos e a redução de custos operacionais, criticando a "lentidão histórica" do setor.

Segundo The Guardian, ao ser questionado se o investimento é uma resposta direta à expansão da Marinha da China, Trump afirmou que a frota é uma "resposta a todos". O movimento ocorre em um cenário de tensões no Caribe e no Indo-Pacífico, reforçando a doutrina de "paz através da força" adotada pela atual administração.

A construção do USS Defiant está prevista para ser acelerada, com os primeiros testes de mar planejados para o início da década de 2030.

