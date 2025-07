NOVELA DAS 9

'Vale Tudo': Maria de Fátima sofre acidente de carro no capítulo desta terça (23)

Capítulo é marcado por batida de carro e tensão entre personagens às vésperas da centésima exibição da trama

O capítulo de “ Vale Tudo ” desta terça-feira (23) é marcado por mais um acidente de carro e novas reviravoltas na trama das nove da Globo. Após o susto com Jarbas (Leandro Firmino), agora é Afonso (Humberto Carrão) quem se envolve em uma batida, sem saber que no outro veículo estão Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond). >

Pouco antes do acidente, Maria de Fátima deixa claro a César que a relação entre eles é monogâmica. Enquanto isso, Afonso presta socorro a Solange (Alice Wegmann), que sofre uma crise de hipoglicemia. O incidente ocorre de forma inesperada e movimenta os acontecimentos às vésperas do centésimo capítulo da novela, que tem emocionado o público com homenagens à atriz e cantora Preta Gil.>