FAMOSOS

Toalhinha, bis e chocolate caribe: o que as madrinhas receberam no casamento de Amado Batista e Calita Franciele

Veja imagens dos brindes recebidos pelos convidados



Fernanda Varela

Jorge Gauthier

Publicado em 15 de março de 2025 às 14:27

Padrinhos e madrinhas compartilharam os cliques no Instagram Crédito: Reprodução

Mimos fofos para o casamento do momento com direito a pantufas e toalhinhas na cor azul, chocolates - dentre eles BIS e Caribe - foram recebidos pelas madrinhas e padrinhos de Calita Franciele e Amado Batista. Eles irão fazer a festa de casamento neste sábado (15) e surpreenderam os convidados com uma caixa surpresa. >

Amado Batista, de 74 anos, e Calita Franciele, de 23, oficializaram sua união civil nesta quinta-feira (13), em um cartório em Água Boa, no estado de Mato Grosso. A Miss Universe Mato Grosso compartilhou detalhes do momento em seus stories no Instagram, comemorando a formalização do casamento.>

A celebração terá continuidade com uma festa de casamento marcada para o sábado (15), na Fazenda AB. Na véspera do evento, a noiva, que se preparava para o grande dia, foi ao salão de beleza e optou por um estilo clássico para suas unhas, com esmalte discreto e tom branquíssimo, exibindo um formato quadrado.>

Embora muitos detalhes sobre a festa, como buffet e convidados, permaneçam em sigilo, sabe-se que o cantor e a miss estão juntos desde junho de 2024 e tornaram o relacionamento público no último Natal.>