Esther Morais
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 06:50
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa nesta segunda-feira (24) a pagar o décimo terceiro salário (13º) para segurados que não receberam a antecipação feita no primeiro semestre de 2025. O pagamento contempla apenas quem ainda não tinha o benefício ativo em abril, quando o INSS antecipou a primeira parcela do 13º.
Ao todo, será pago o 13º referente a mais de 2,3 milhões de benefícios pagos pelo INSS. Isso corresponde a R$2,2 bilhões injetados na economia.
É importante ressaltar que quem já era beneficiário em abril recebeu a antecipação do 13º nos meses de abril e maio, e não recebe nesta etapa.
Com o que os brasileiros mais gastam o 13º?
O extrato de pagamento de novembro está disponível no Meu INSS. Basta acessar o aplicativo ou site, entrar em “Extrato de Pagamento” e consultar os valores.
Para verificar o dia em que receberá, consulte o calendário de pagamentos do INSS:
O cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 0104-7, o dígito final a ser considerado é o 4.
FINAL 1: 24/NOVEMBRO
FINAL 2: 25/NOVEMBRO
FINAL 3: 26/NOVEMBRO
FINAL 4: 27/NOVEMBRO
FINAL 5: 28/NOVEMBRO
FINAL 6: 1/DEZEMBRO
FINAL 7: 2/DEZEMBRO
FINAL 8: 3/DEZEMBRO
FINAL 9: 4/DEZEMBRO
FINAL 0: 5/DEZEMBRO
