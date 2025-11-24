Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

INSS inicia pagamento do 13º nesta segunda (24); saiba para quem e valor a receber

Extrato de pagamento já está disponível

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 06:50

O pagamento do 13º salário deverá injetar na economia brasileira cerca de R$ 291 bilhões
Pagamento do 13º começa no INSS Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa nesta segunda-feira (24) a pagar o décimo terceiro salário (13º) para segurados que não receberam a antecipação feita no primeiro semestre de 2025. O pagamento contempla apenas quem ainda não tinha o benefício ativo em abril, quando o INSS antecipou a primeira parcela do 13º.

Ao todo, será pago o 13º referente a mais de 2,3 milhões de benefícios pagos pelo INSS. Isso corresponde a R$2,2 bilhões injetados na economia.

É importante ressaltar que quem já era beneficiário em abril recebeu a antecipação do 13º nos meses de abril e maio, e não recebe nesta etapa.

Com o que os brasileiros mais gastam o 13º?

Moda por Shutterstock
Eletrônicos por Shutterstock/Reprodução
Eletrodomésticos por
Móveis por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
Perfumaria por Reprodução
1 de 5
Moda por Shutterstock

Quando e quanto vou receber?

O extrato de pagamento de novembro está disponível no Meu INSS. Basta acessar o aplicativo ou site, entrar em “Extrato de Pagamento” e consultar os valores.

Para verificar o dia em que receberá, consulte o calendário de pagamentos do INSS:

O cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 0104-7, o dígito final a ser considerado é o 4.

Data de pagamento para quem ganha até 1 salário mínimo:

FINAL 1: 24/NOVEMBRO

FINAL 2: 25/NOVEMBRO

FINAL 3: 26/NOVEMBRO

FINAL 4: 27/NOVEMBRO

FINAL 5: 28/NOVEMBRO

FINAL 6: 1/DEZEMBRO

FINAL 7: 2/DEZEMBRO

FINAL 8: 3/DEZEMBRO

FINAL 9: 4/DEZEMBRO

FINAL 0: 5/DEZEMBRO

Data de pagamento para quem ganha acima de 1 salário mínimo:

FINAL 1 e 6: 1/DEZEMBRO

FINAL 2 e 7: 2/DEZEMBRO

FINAL 3 e 8: 3/DEZEMBRO

FINAL 4 e 9: 4/DEZEMBRO

FINAL 5 e 0: 5/DEZEMBRO

Mais recentes

Imagem - Saiba qual é o tipo de câncer que pode te levar a confundir com dor de coluna: ‘vivia 24 horas com dor’

Saiba qual é o tipo de câncer que pode te levar a confundir com dor de coluna: ‘vivia 24 horas com dor’
Imagem - Hoje, 24 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Hoje, 24 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data
Imagem - Homem é multado em R$ 5 mil por capturar e manter aves silvestres em cativeiro

Homem é multado em R$ 5 mil por capturar e manter aves silvestres em cativeiro

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos vivem uma semana inteira de sorte e boas oportunidades entre os dias 24 e 30 de novembro
01

3 signos vivem uma semana inteira de sorte e boas oportunidades entre os dias 24 e 30 de novembro

Imagem - 3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)
02

3 signos vão ver o dinheiro fluir com mais facilidade nesta semana (entre 24 e 30 de novembro)

Imagem - A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias
03

A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias

Imagem - Áries, Leão, Escorpião e Sagitário recebem um recado poderoso do universo nesta segunda-feira (24 de novembro)
04

Áries, Leão, Escorpião e Sagitário recebem um recado poderoso do universo nesta segunda-feira (24 de novembro)