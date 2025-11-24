DÉCIMO TERCEIRO

INSS inicia pagamento do 13º nesta segunda (24); saiba para quem e valor a receber

Extrato de pagamento já está disponível

Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 06:50

Pagamento do 13º começa no INSS Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa nesta segunda-feira (24) a pagar o décimo terceiro salário (13º) para segurados que não receberam a antecipação feita no primeiro semestre de 2025. O pagamento contempla apenas quem ainda não tinha o benefício ativo em abril, quando o INSS antecipou a primeira parcela do 13º.

Ao todo, será pago o 13º referente a mais de 2,3 milhões de benefícios pagos pelo INSS. Isso corresponde a R$2,2 bilhões injetados na economia.

É importante ressaltar que quem já era beneficiário em abril recebeu a antecipação do 13º nos meses de abril e maio, e não recebe nesta etapa.

Quando e quanto vou receber?

O extrato de pagamento de novembro está disponível no Meu INSS. Basta acessar o aplicativo ou site, entrar em “Extrato de Pagamento” e consultar os valores.

Para verificar o dia em que receberá, consulte o calendário de pagamentos do INSS:

O cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 0104-7, o dígito final a ser considerado é o 4.

Data de pagamento para quem ganha até 1 salário mínimo:

FINAL 1: 24/NOVEMBRO

FINAL 2: 25/NOVEMBRO

FINAL 3: 26/NOVEMBRO

FINAL 4: 27/NOVEMBRO

FINAL 5: 28/NOVEMBRO

FINAL 6: 1/DEZEMBRO

FINAL 7: 2/DEZEMBRO

FINAL 8: 3/DEZEMBRO

FINAL 9: 4/DEZEMBRO

FINAL 0: 5/DEZEMBRO

Data de pagamento para quem ganha acima de 1 salário mínimo:

FINAL 1 e 6: 1/DEZEMBRO

FINAL 2 e 7: 2/DEZEMBRO

FINAL 3 e 8: 3/DEZEMBRO

FINAL 4 e 9: 4/DEZEMBRO