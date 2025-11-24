TRISTEZA

Piloto morre em acidente durante show acrobático no Beto Carrero World

Lurrique Ferrari sofreu um grave impacto ao executar um salto

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 09:07

Lurrique Ferrari Crédito: Reprodução

O piloto Lurrique Ferrari foi confirmada morreu em um acidente durante uma apresentação acrobática realizada no domingo (23), no parque Beto Carrero World, em Penha, em Santa Catarina. Ele participava de um espetáculo com motocicletas quando perdeu o controle e atingiu um dos obstáculos durante um salto. Imagens do momento circulam nas redes sociais.

Assim que o acidente ocorreu, a equipe de bombeiros do parque prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o piloto a um hospital da região. Lurrique foi submetido a um procedimento cirúrgico, mas os ferimentos eram graves, e ele acabou morrendo na unidade de saúde.

Em nota, o parque lamentou profundamente a perda e destacou a trajetória do piloto. “Neste momento de dor indescritível, manifestamos nossa solidariedade, respeito e sentimentos aos familiares, amigos e colegas de equipe. Lurrique era admirado pelo talento, pela dedicação e pela paixão com que desempenhava seu trabalho, e deixará saudade em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. O parque está prestando suporte à família e já iniciou seus protocolos internos para apuração das causas do acidente”.

Piloto morreu em acidente 1 de 6

Leia a nota na íntegra:

O Beto Carrero World informa, com profundo pesar, o falecimento do piloto Lurrique Ferrari.

Após o acidente ocorrido durante a apresentação deste domingo, Lurrique recebeu atendimento imediato da equipe de bombeiros do parque e foi encaminhado ao hospital de referência, onde passava por procedimento cirúrgico.

Neste momento de dor indescritível, manifestamos nossa solidariedade, respeito e sentimentos aos familiares, amigos e colegas de equipe. Lurrique era admirado pelo talento, pela dedicação e pela paixão com que desempenhava seu trabalho, e deixará saudade em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.