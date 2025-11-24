Salários acima de R$ 2 mil e benefícios: confira vagas de emprego abertas em Salvador hoje (24)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 06:28
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 162 vagas de trabalho para esta segunda-feira (24) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como assistente de logística, analista contábil, assistente administrativo, atendente de loja, operador de telemarketing, operador de máquina, encanador, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,5 mil.
Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.
Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
