Paixão ou Compromisso? O que o destino reservou para o coração de 3 signos neste domingo (18 de janeiro)

Fase de decisões sérias e maturidade emocional no relacionamento

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 13:13

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo pede menos "palavras bonitas" e mais "atitudes reais". Com a Lua iluminando o setor de parcerias para Câncer e trazendo magnetismo para Capricórnio, o clima não é de joguinhos, mas de verdade.

Se você está em um relacionamento, hoje é o dia de definir o status: estamos construindo algo juntos ou apenas passando o tempo? As estrelas indicam que a sinceridade será o seu maior trunfo para fortalecer os laços.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

Para os solteiros, o carisma está ligado à confiança. Você não vai se atrair por quem apenas fala; você vai buscar quem passa segurança. Peixes vive um momento de companheirismo intelectual, onde a amizade se torna a base para algo muito mais profundo.

É um dia de "pé no chão" no afeto. Se houver planos em comum e valores parecidos, o romance sobe de nível. Caso contrário, a clareza de hoje ajudará você a seguir em frente sem mágoas.

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

