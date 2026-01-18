ASTROLOGIA

Paixão ou Compromisso? O que o destino reservou para o coração de 3 signos neste domingo (18 de janeiro)

Fase de decisões sérias e maturidade emocional no relacionamento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 13:13

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo pede menos "palavras bonitas" e mais "atitudes reais". Com a Lua iluminando o setor de parcerias para Câncer e trazendo magnetismo para Capricórnio, o clima não é de joguinhos, mas de verdade.

Se você está em um relacionamento, hoje é o dia de definir o status: estamos construindo algo juntos ou apenas passando o tempo? As estrelas indicam que a sinceridade será o seu maior trunfo para fortalecer os laços.



Para os solteiros, o carisma está ligado à confiança. Você não vai se atrair por quem apenas fala; você vai buscar quem passa segurança. Peixes vive um momento de companheirismo intelectual, onde a amizade se torna a base para algo muito mais profundo.