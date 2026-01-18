Três apostas da Bahia faturam quase R$ 30 mil na Mega-Sena; confira resultado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 07:32
Três apostas feitas na Bahia acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de sábado (17), e faturaram R$ 29.835,57 cada. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.
As apostas premiadas são das cidades de Eunápolis, Salvador e Santo Amaro. Todas foram apostas simples, com seis números marcados, registradas de forma presencial em casas lotéricas. Apenas a aposta de Santo Amaro participou do bolão; as demais foram individuais.
Confira os detalhes das apostas baianas premiadas:
Eunápolis: aposta registrada na Loteria Santos Dumont (Casa Lotérica Santos Dumont LTDA), aposta simples, física, sem bolão.
Salvador: aposta feita na Casa Lotérica Esperança (Casa Lotérica Esperança LTDA), aposta simples, física, sem bolão.
Santo Amaro: aposta registrada na lotérica Aposte e Ganhe (Casa Lotérica Santo Amaro LTDA), aposta simples, física, com bolão.
O concurso 2961 da Mega-Sena foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 10, 13, 35, 55, 65 e 69.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Ao todo, 74 apostas em todo o país acertaram cinco números e levaram o mesmo valor pago às apostas baianas. Outras 4.863 apostas acertaram a quadra e receberam R$ 748,36 cada.
Com o acúmulo, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que acontece na terça-feira (20), é de R$ 50 milhões. A arrecadação total do concurso foi de R$ 55.405.092,00.