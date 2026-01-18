Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três apostas da Bahia faturam quase R$ 30 mil na Mega-Sena; confira resultado

Ninguém acertou o prêmio principal

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 07:32

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Três apostas feitas na Bahia acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de sábado (17), e faturaram R$ 29.835,57 cada. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.

As apostas premiadas são das cidades de Eunápolis, Salvador e Santo Amaro. Todas foram apostas simples, com seis números marcados, registradas de forma presencial em casas lotéricas. Apenas a aposta de Santo Amaro participou do bolão; as demais foram individuais.

Confira os detalhes das apostas baianas premiadas:

Eunápolis: aposta registrada na Loteria Santos Dumont (Casa Lotérica Santos Dumont LTDA), aposta simples, física, sem bolão.

Salvador: aposta feita na Casa Lotérica Esperança (Casa Lotérica Esperança LTDA), aposta simples, física, sem bolão.

Santo Amaro: aposta registrada na lotérica Aposte e Ganhe (Casa Lotérica Santo Amaro LTDA), aposta simples, física, com bolão.

O concurso 2961 da Mega-Sena foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 10, 13, 35, 55, 65 e 69.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Ao todo, 74 apostas em todo o país acertaram cinco números e levaram o mesmo valor pago às apostas baianas. Outras 4.863 apostas acertaram a quadra e receberam R$ 748,36 cada.

Com o acúmulo, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que acontece na terça-feira (20), é de R$ 50 milhões. A arrecadação total do concurso foi de R$ 55.405.092,00.

Tags:

Mega-sena

Mais recentes

Imagem - Após morte de Alan Sanches, entenda se o infarto fulminante dá sinais e o que pode ser feito para prevenir

Após morte de Alan Sanches, entenda se o infarto fulminante dá sinais e o que pode ser feito para prevenir
Imagem - Relembre as brigas mais polêmicas do último Carnaval de Salvador

Relembre as brigas mais polêmicas do último Carnaval de Salvador
Imagem - Homem é espancado por torcida organizada do Bahia em Salvador

Homem é espancado por torcida organizada do Bahia em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Erlan Bastos morreu de quê? Entenda o que é a tuberculose peritoneal, como evitar e os sintomas
01

Erlan Bastos morreu de quê? Entenda o que é a tuberculose peritoneal, como evitar e os sintomas

Imagem - BBB26: Primeira festa tem dois beijos na boca, desistência do programa e confusão
02

BBB26: Primeira festa tem dois beijos na boca, desistência do programa e confusão

Imagem - Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026
03

Depois de um longo aperto, dinheiro começa a fluir com mais facilidade para Câncer e outros 2 signos até o fim de 2026

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
04

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo