Três apostas da Bahia faturam quase R$ 30 mil na Mega-Sena; confira resultado

Ninguém acertou o prêmio principal

Esther Morais

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 07:32

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Três apostas feitas na Bahia acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de sábado (17), e faturaram R$ 29.835,57 cada. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou.

As apostas premiadas são das cidades de Eunápolis, Salvador e Santo Amaro. Todas foram apostas simples, com seis números marcados, registradas de forma presencial em casas lotéricas. Apenas a aposta de Santo Amaro participou do bolão; as demais foram individuais.

Confira os detalhes das apostas baianas premiadas:

Eunápolis: aposta registrada na Loteria Santos Dumont (Casa Lotérica Santos Dumont LTDA), aposta simples, física, sem bolão.

Salvador: aposta feita na Casa Lotérica Esperança (Casa Lotérica Esperança LTDA), aposta simples, física, sem bolão.

Santo Amaro: aposta registrada na lotérica Aposte e Ganhe (Casa Lotérica Santo Amaro LTDA), aposta simples, física, com bolão.

O concurso 2961 da Mega-Sena foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 10, 13, 35, 55, 65 e 69.

Ao todo, 74 apostas em todo o país acertaram cinco números e levaram o mesmo valor pago às apostas baianas. Outras 4.863 apostas acertaram a quadra e receberam R$ 748,36 cada.