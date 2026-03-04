Acesse sua conta
TJ-BA determina inspeção em fórum onde juiz pediu retirada de foto de mulher negra

Magistrado disse, em ofício, que imagem é de uma "personagem vinculada à religião de matriz africana"

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:08

Juíza é a autora de exposição que conta com retrado da chef Solange Borges
Juíza é a autora de exposição que conta com retrado da chef Solange Borges

A Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) determinou uma inspeção no Fórum Clemente Mariani, localizado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A visita foi determinada depois que a imagem de uma mulher negra foi retirada do local após o pedido do juiz Cesar Augusto Borges de Andrade. O magistrado afirmou que a imagem é de uma "personagem vinculada à religião de matriz africana". 

Conforme noticiado pelo CORREIO, a imagem é de um retrato da makota do Candomblé, escritora e chef Solange Borges e compõe a galeria 'Gente é para Brilhar', inaugurada em outubro do ano passado no fórum. As fotografias foram registradas pela juíza e e fotógrafa Fernanda Vasconcellos. Na imagem, Solange aparece um trajes típicos de baiana e colar de contas. 

TJ-BA determina inspeção no fórum de Camaçari por Reprodução
Ofício assinado por juiz pede retirada de foto por Reprodução
Ofício assinado por juiz pede retirada de foto por Reprodução
Juíza Fernanda Vasconcellos fotografou a chef de cozinha Solange Borges por Reprodução
Exposição traz foto de mulher carregando imagem de Santo Antônio por Reprodução
Juíza e fotógrafa durante a inauguração da exposição por Reprodução
Foto de líder do Candomblé retirada de fórum na Bahia gera representação no CNJ por Idafro
CNJ por Marcelo Camargo/Agência Brasil
TJ-BA determina inspeção no fórum de Camaçari por Reprodução

Em 20 de fevereiro deste ano, o juiz Cesar Augusto Borges de Andrade enviou um ofício à direção do fórum solicitando a retirada da imagem. Segundo ele, a fotografia "não parece condizente nas instalações deste prédio público, onde circulam partes, advogados e servidores públicos que professam diferentes matrizes religiosas". O magistrado ainda cita que a Constituição prevê o Estado laico - caracterizado pela separação entre instâncias públicas e instituições religiosas.

No documento, o juiz não cita outra imagem exposta que também traz um símbolo religioso. Dessa vez, católico. Uma mulher negra aparece sentada em um sofá, com a imagem de Santo Antônio nos braços. Por isso, a atitude foi apontada como racismo e intolerância religiosa. Uma representação contra o magistrado foi enviada ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Inspeção 

A solicitação de visita regimental extraordinária foi assinada por Emílio Salomão Resedá, corregedor-geral de Justiça do TJ-BA. A medida consta na edição desta quarta-feira (4) do Diário Eletrônico da Justiça da Bahia. De acordo com o corregedor, a visita tem como finalidade "verificar os fatos noticiados e avaliar a regularidade dos procedimentos adotados". A reportagem entrou em contato com o Tribunal, que não se manifestou sobre o caso. 

Durante a visita, realizada por servidores do TJ-BA, poderão ser solicitadas solicitadas informações formais aos juízes, colhidas manifestações e esclarecimentos necessários,  examinados atos administrativos e adotadas providências imediatas. Um relatório deverá ser entregue à Corregedoria. 

Denúncia de racismo

A retirada da imagem do fórum ganhou repercussão nesta terça-feira (3), após a publicação de um vídeo pelo advogado Marinho Soares. Ele denuncia racismo religioso no pedido do juiz Cesar Augusto Borges de Andrade de exclusão da foto da chef de cozinha. O advogado soube do caso através de pessoas que frequentam o local.

"Quando eu soube do caso, não acreditei, até ler o documento. Vi que se tratava de racismo escancarado. Fiz uma ligação de vídeo com uma pessoa que estava no fórum e constatei que a fotografia havia sido retirada. É um absurdo", afirma. A legislação brasileira classifica como crime a discriminação religiosa, incluindo ataques contra religiões afro-brasileiras. A punição é de dois a cinco anos de reclusão e multa.

Após a repercussão do vídeo, a chef de cozinha fez uma postagem nas redes sociais. Apesar de não citar o ofício do juiz, Solange publicou a foto que era exposta no fórum e escreveu: "Uma mulher preta sorrindo é um ato revolucionário! Uma parte da sociedade prefere ver as mulheres negras como eu chorando em cima dos corpos dos seus filhos".

