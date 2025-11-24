Até R$ 44 mil: confira os 10 concursos abertos com maiores salários do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 05:00
Os concursos públicos seguem movimentando candidatos em todo o país, especialmente aqueles que oferecem remunerações acima da média. Entre as oportunidades, há seleções com salários que ultrapassam R$ 44 mil, além de centenas de vagas imediatas e cadastro reserva.
A seguir, confira o ranking dos 10 concursos abertos no momento com os maiores salários do Brasil.
1. Alerj (RJ) – Especialista Legislativo
Salário: R$ 44.008,52
Vagas: 101 + CR
Vagas do concurso da Alerj
2. Tribunal de Contas da União (TCU)
Salário: R$ 26.159,01
Vagas: 20 + CR
Veja detalhes do concurso do TCU
3. Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO)
Salário: até R$ 24.078,42
Vagas: 425
4. Câmara de Santa Rita do Passa Quatro (SP)
Salário: até R$ 9.615,97
Vagas: 3 + CR
5. Câmara de Mirassol (SP)
Salário: até R$ 9.637,74
Vagas: 9 + CR
6. Câmara de Matão (SP)
Salário: até R$ 7.000,59 + benefícios
Vagas: 2 + CR
7. Assembleia Legislativa de Goiás (ALEGO)
Salário: até R$ 10.150,33
Vagas: 101
8. Câmara de Londrina (PR)
Salário: até R$ 10.399,17
Vagas: 6 + CR
9. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ)
Salário: até R$ 12.924,41
Vagas: CR
10. Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná (Sefaz-PR)
Salário: R$ 12.960,00
Vagas: 60 + CR