Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Até R$ 44 mil: confira os 10 concursos abertos com maiores salários do Brasil

Maior remuneração é da Alerj, que oferece mais de 100 vagas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 05:00

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

Os concursos públicos seguem movimentando candidatos em todo o país, especialmente aqueles que oferecem remunerações acima da média. Entre as oportunidades, há seleções com salários que ultrapassam R$ 44 mil, além de centenas de vagas imediatas e cadastro reserva.

A seguir, confira o ranking dos 10 concursos abertos no momento com os maiores salários do Brasil.

1. Alerj (RJ) – Especialista Legislativo

Salário: R$ 44.008,52

Vagas: 101 + CR

Vagas do concurso da Alerj

Vagas do concurso da Alerj por Reprodução
Vagas do concurso da Alerj por Reprodução
Vagas do concurso da Alerj por Reprodução
Vagas do concurso da Alerj por Reprodução
1 de 4
Vagas do concurso da Alerj por Reprodução

2. Tribunal de Contas da União (TCU)

Salário: R$ 26.159,01

Vagas: 20 + CR

Veja detalhes do concurso do TCU

Vagas e salários por Reprodução
Vagas e salários por Reprodução
Vagas e salários por Reprodução
Vagas e salários por Reprodução
1 de 4
Vagas e salários por Reprodução

3. Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO)

Salário: até R$ 24.078,42

Vagas: 425

4. Câmara de Santa Rita do Passa Quatro (SP)

Salário: até R$ 9.615,97

Vagas: 3 + CR

5. Câmara de Mirassol (SP)

Salário: até R$ 9.637,74

Vagas: 9 + CR

6. Câmara de Matão (SP)

Salário: até R$ 7.000,59 + benefícios

Vagas: 2 + CR

7. Assembleia Legislativa de Goiás (ALEGO)

Salário: até R$ 10.150,33

Vagas: 101

8. Câmara de Londrina (PR)

Salário: até R$ 10.399,17

Vagas: 6 + CR

9. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ)

Salário: até R$ 12.924,41

Vagas: CR

10. Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná (Sefaz-PR)

Salário: R$ 12.960,00

Vagas: 60 + CR

Leia mais

Imagem - Concursos públicos têm milhares de vagas abertas com salários de até R$ 44 mil

Concursos públicos têm milhares de vagas abertas com salários de até R$ 44 mil

Imagem - IBGE abre concurso com 8.480 vagas para Agente de Pesquisas; auxílio-alimentação é de R$ 1.175

IBGE abre concurso com 8.480 vagas para Agente de Pesquisas; auxílio-alimentação é de R$ 1.175

Imagem - IBGE abre seleção com 1.110 vagas para Supervisor; auxílio-alimentação é de R$ 1.175

IBGE abre seleção com 1.110 vagas para Supervisor; auxílio-alimentação é de R$ 1.175

Mais recentes

Imagem - Prefeitura oferece salários de R$ 8 mil e VA de R$ 900 para jornada de 20h em concurso

Prefeitura oferece salários de R$ 8 mil e VA de R$ 900 para jornada de 20h em concurso
Imagem - SIMM Salvador abre 162 vagas de emprego para esta segunda (24)

SIMM Salvador abre 162 vagas de emprego para esta segunda (24)
Imagem - Concursos públicos têm milhares de vagas abertas com salários de até R$ 44 mil

Concursos públicos têm milhares de vagas abertas com salários de até R$ 44 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salário de até R$ 6,3 mil
01

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com salário de até R$ 6,3 mil

Imagem - Ceni valoriza triunfo do Bahia contra o Vasco e explica expulsão de Mingo: ‘Não culpo o árbitro 100%’
02

Ceni valoriza triunfo do Bahia contra o Vasco e explica expulsão de Mingo: ‘Não culpo o árbitro 100%’

Imagem - 3 signos vivem uma semana inteira de sorte e boas oportunidades entre os dias 24 e 30 de novembro
03

3 signos vivem uma semana inteira de sorte e boas oportunidades entre os dias 24 e 30 de novembro

Imagem - A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias
04

A luz chegou: 5 signos vão sair do fundo do poço nos próximos 30 dias