EMPREGO

Até R$ 44 mil: confira os 10 concursos abertos com maiores salários do Brasil

Maior remuneração é da Alerj, que oferece mais de 100 vagas

Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 05:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

Os concursos públicos seguem movimentando candidatos em todo o país, especialmente aqueles que oferecem remunerações acima da média. Entre as oportunidades, há seleções com salários que ultrapassam R$ 44 mil, além de centenas de vagas imediatas e cadastro reserva.

A seguir, confira o ranking dos 10 concursos abertos no momento com os maiores salários do Brasil.

1. Alerj (RJ) – Especialista Legislativo

Salário: R$ 44.008,52

Vagas: 101 + CR

2. Tribunal de Contas da União (TCU)

Salário: R$ 26.159,01

Vagas: 20 + CR

3. Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO)

Salário: até R$ 24.078,42

Vagas: 425

4. Câmara de Santa Rita do Passa Quatro (SP)

Salário: até R$ 9.615,97

Vagas: 3 + CR

5. Câmara de Mirassol (SP)

Salário: até R$ 9.637,74

Vagas: 9 + CR

6. Câmara de Matão (SP)

Salário: até R$ 7.000,59 + benefícios

Vagas: 2 + CR

7. Assembleia Legislativa de Goiás (ALEGO)

Salário: até R$ 10.150,33

Vagas: 101

8. Câmara de Londrina (PR)

Salário: até R$ 10.399,17

Vagas: 6 + CR

9. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ)

Salário: até R$ 12.924,41

Vagas: CR

10. Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná (Sefaz-PR)

Salário: R$ 12.960,00