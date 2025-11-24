Acesse sua conta
Construtora anuncia vagas em Salvador e Região Metropolitana

Saiba como participar do processo seletivo

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:08

Engenharia Civil, construção, obras e pedreiros
Oportunidades são para áreas de obras Crédito: Shutterstock

A construtora Tenda está com 10 vagas abertas em Salvador e Região Metropolitana para reforçar suas equipes de obras. As oportunidades são para profissionais que atuam diretamente nas etapas de acabamento e execução dos empreendimentos da empresa;

As vagas disponíveis são para as funções de ajudante de pintura, ajudante de acabamento e montador de forma de alumínio. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail jessica.alcantara@tenda.com ou pelo WhatsApp (71) 99963-0011 até o dia 28 de novembro.

O pacote de benefícios, segundo a construtora, inclui folga de aniversário, vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche até os 2 anos do bebê (para mães), licença-paternidade estendida e clube de parcerias. A empresa também oferece descontos em cinema e farmácias, previdência privada e convênio com academias. 

A Tenda é uma das principais construtoras do Brasil e possui empreendimentos voltados para as faixas 1, 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida e maior foco nas faixas 1 e 2. 

