Show de Lionel Richie no The Town 2025 terá participação de músico brasileiro

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 14:00
Lionel Richie, 76, está de volta ao Brasil para um show histórico no The Town 2025. O cantor, dono de clássicos como “All Night Long (All Night)” e “Say You, Say Me”, será o headliner do Palco The One neste sábado (13), em São Paulo. E a apresentação terá um detalhe especial: um músico brasileiro fará parte da banda que o acompanha.
Trata-se de Grecco Buratto, guitarrista nascido em Caxias do Sul (RS) e radicado há anos em Los Angeles. O músico já colaborou com nomes de peso da música internacional, incluindo Shakira, Gwen Stefani, Enrique Iglesias, Earth, Wind & Fire, Sergio Mendes, BTS, entre outros.
Em comunicado, Grecco celebrou a oportunidade de tocar em solo brasileiro ao lado do ícone da música: “É sempre uma honra muito especial voltar ao Brasil para me apresentar. Compartilhar o palco com Lionel Richie, um artista cuja música conecta o mundo e fazê-lo em um evento marcante como o The Town torna este momento ainda mais extraordinário.”
O show de Lionel Richie marcará também o fim da etapa sul-americana da turnê “Say Hello To The Hits Tour 2025”, que já passou por Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina).
Além do astro americano, o Palco The One ainda terá apresentações de Gloria Groove, Priscilla (com participações de Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir) e Os Garotin (convidando Melly). Já no Palco Skyline, nomes como Mariah Carey, Ivete Sangalo, Jessie J e Natasha Bedingfield também agitam a noite.
Com mais de quatro décadas de carreira, Lionel Richie acumula quatro prêmios Grammy e foi um dos responsáveis pela composição da icônica “We Are The World” (1985).