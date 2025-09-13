Acesse sua conta
Show de Lionel Richie no The Town 2025 terá participação de músico brasileiro

Guitarrista sobe ao palco ao lado do astro norte-americano neste sábado (13), em São Paulo

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 14:00

Lionel Richie Crédito: Divulgação

Lionel Richie, 76, está de volta ao Brasil para um show histórico no The Town 2025. O cantor, dono de clássicos como “All Night Long (All Night)” e “Say You, Say Me”, será o headliner do Palco The One neste sábado (13), em São Paulo. E a apresentação terá um detalhe especial: um músico brasileiro fará parte da banda que o acompanha.

Trata-se de Grecco Buratto, guitarrista nascido em Caxias do Sul (RS) e radicado há anos em Los Angeles. O músico já colaborou com nomes de peso da música internacional, incluindo Shakira, Gwen Stefani, Enrique Iglesias, Earth, Wind & Fire, Sergio Mendes, BTS, entre outros.

Em comunicado, Grecco celebrou a oportunidade de tocar em solo brasileiro ao lado do ícone da música: “É sempre uma honra muito especial voltar ao Brasil para me apresentar. Compartilhar o palco com Lionel Richie, um artista cuja música conecta o mundo e fazê-lo em um evento marcante como o The Town torna este momento ainda mais extraordinário.”

O show de Lionel Richie marcará também o fim da etapa sul-americana da turnê “Say Hello To The Hits Tour 2025”, que já passou por Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina).

Grecco Buratto, guitarrista brasileiro faz parte da banda de Lionel Richie

Lionel Richie
Guitarrista brasileiro de Lionel Richie fará show no The Town
Grecco Buratto já gravou discos de artistas, como Cristina Aguilera, Dionne Warwick, George Duke, Gloria Estefan e Pink
Grecco Buratto integra a banda de Lionel Richie
Grecco Buratto com Lionel Richie em show no Chile antes de chegar ao Brasil
O guitarrista brasileiro Grecco Buratto toca com Lionel Richie na nova turnê
Lionel Richie
Lionel Richie por Divulgação

Além do astro americano, o Palco The One ainda terá apresentações de Gloria Groove, Priscilla (com participações de Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir) e Os Garotin (convidando Melly). Já no Palco Skyline, nomes como Mariah Carey, Ivete Sangalo, Jessie J e Natasha Bedingfield também agitam a noite.

Com mais de quatro décadas de carreira, Lionel Richie acumula quatro prêmios Grammy e foi um dos responsáveis pela composição da icônica “We Are The World” (1985).

