Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Todo mundo precisa tirar os sisos? Entenda como ele pode impactar o sorriso e quando é necessário tirar

O dente do siso levanta dúvidas sobre necessidade de retirada, cuidados e recuperação

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11:17

O dente do siso levanta dúvidas sobre necessidade de retirada, cuidados e recuperação (Imagem: yurakrasil | Shutterstock)
O dente do siso levanta dúvidas sobre necessidade de retirada, cuidados e recuperação Crédito: Imagem: yurakrasil | Shutterstock

Entre os elementos que mais despertam dúvidas no consultório odontológico, o dente do siso ocupa lugar de destaque. Situado no fundo da boca e com nascimento geralmente entre os 17 e 25 anos, ele nem sempre encontra espaço adequado para se desenvolver. Essa limitação estrutural frequentemente desencadeia dores, inflamações e receios em relação à extração, ressalta Roberto Cesar Duarte Gondim, cirurgião-dentista e coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera de São Luís.

Vá ao dentista para cuidar da saúde dos dentes

É importante ficar atento aos sintomas e consultar um cirurgião-dentista (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Dentista recomenda fruta que já é comum nas fruteiras de todo brasileiro. por Imagem: PxHere
O clareamento dental deve seguir critérios técnicos definidos por um dentista, mesmo quando feito em casa (Imagem: Nicoleta Ionescu | Shutterstock) por Imagem: Nicoleta Ionescu | Shutterstock
Dentistas foram autorizados a fazer cirurgias faciais por Shutterstock
Consultar um dentista é importante se qualquer lesão persistir ou causar preocupação (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock) por
Visitar o dentista regularmente é uma das formas mais eficazes de prevenir o câncer na boca (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) por
Clareamento dental deve ser feito por dentista (Imagem: New Africa | Shutterstock) por
O uso do aparelho, sem recomendação do dentista, pode prejudicar os dentes (Imagem: Anton Zabielskyi | Shutterstock) por
A ida ao dentista é importante para garantir a saúde dos dentes das crianças (Imagem: Harbucks | Shutterstock) por
1 de 9
É importante ficar atento aos sintomas e consultar um cirurgião-dentista (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Conforme o profissional, geralmente os dentes dos sisos nascem quando os demais já estão posicionados na arcada dentária, causando desalinhamento dental. “Além disso, na maioria das vezes, estes dentes não ficam devidamente posicionados (inclusos e/ou impactados) principalmente pela falta de espaço na arcada dentária, causando desconforto, dor e até mesmo infecções. Nesses casos, vai precisar ser extraído por meio de cirurgia, com anestesia e recuperação por vezes dolorosa […]”, explica o especialista.

Apesar dos desafios gerados pelos dentes dos sisos, nem todas as informações difundidas sobre eles são reais. Por isso, a seguir, Roberto Cesar Duarte Gondim esclarece os principais mitos e verdades. Confira!

1. Todo mundo tem dente do siso

Mito . Nem todas as pessoas desenvolvem os quatro sisos. Há casos em que eles simplesmente não se formam, o que é cada vez mais comum com a evolução da espécie. Ao longo do processo evolutivo, o tamanho do crânio foi diminuindo e menos espaço se teve para a erupção dos dentes sisos, por isso algumas pessoas não têm o dente ou nascem parcialmente, pela falta de espaço na arcada dentária.

2. O siso pode empurrar os outros dentes e comprometer o sorriso

Verdade . Se houver falta de espaço na arcada, o siso pode pressionar os dentes vizinhos, principalmente durante sua erupção (nascimento), e causar desalinhamentos. Em quem já fez ortodontia, esse risco é uma preocupação maior.

3. Se o siso não dói, não precisa tirar

Depende . Se o dente está saudável, bem posicionado e não atrapalha a higiene bucal , ele pode ser mantido. Mas o ideal é que seja acompanhado por um dentista com exames de imagem.

O procedimento de extração do siso é rápido e seguro na maioria dos casos (Imagem: ronstik | Shutterstock)
O procedimento de extração do siso é rápido e seguro na maioria dos casos Crédito: Imagem: ronstik | Shutterstock

4. A extração é sempre dolorosa e complicada

Mito . Com técnicas modernas e anestesia adequada, o procedimento é rápido e seguro na maioria dos casos. O pós-operatório pode causar inchaço e desconforto temporários, mas é bem controlável com medicação e repouso.

5. Siso pode causar dor de cabeça e infecções

Verdade . Dentes do siso impactados ou mal posicionados podem causar inflamações na gengiva (pericoronarite), infecções, dor na mandíbula e até reflexos em outras regiões da face, como ouvido e cabeça .

6. É melhor tirar o siso antes que ele nasça

Verdade . Em pacientes jovens, quando o dente ainda não irrompeu totalmente, a remoção pode ser mais simples e com recuperação mais rápida. Por isso, cada caso deve ser avaliado individualmente com radiografias panorâmicas.

Por Camila Crepaldi

Mais recentes

Imagem - Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador

Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador
Imagem - Jovens de Salvador recebem tablet novo e certificação ao concluir 1ª fase do Geração SSA

Jovens de Salvador recebem tablet novo e certificação ao concluir 1ª fase do Geração SSA
Imagem - Especialista revela estratégias para os vestibulandos alcançarem uma boa nota em uma das provas mais concorridas do Brasil

Especialista revela estratégias para os vestibulandos alcançarem uma boa nota em uma das provas mais concorridas do Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Dinheiro em jogo: descubra quais signos vão precisar segurar os gastos e quem vai faturar em setembro
01

Dinheiro em jogo: descubra quais signos vão precisar segurar os gastos e quem vai faturar em setembro

Imagem - Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros
02

Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros

Imagem - Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’
03

Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’

Imagem - Concursos de TI em 2025: vagas públicas com salários de até R$ 26 mil
04

Concursos de TI em 2025: vagas públicas com salários de até R$ 26 mil