Candinho parte em missão de resgate em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (15)

O capítulo promete planos revelados, alianças suspeitas e uma fuga que pode mudar o rumo da trama

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 05:00

Candinho (Sergio Guizé) vai passar por reviravoltas em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) vai passar por reviravoltas em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/T Globo

A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, promete fortes emoções no capítulo desta segunda-feira (15).

Flávia surpreende ao explicar para Candinho e Zulma que alugou a casa para Marilda e Aderbal apenas por um curto período. Já Samir e Jasmin começam a desconfiar do casal, que insiste em falar sobre um suposto sítio.

Enquanto isso, na Europa, Sandra conhece Inês e decide transformá-la em sua cúmplice no plano de se casar com o Barão. Determinado a salvar o amigo, Candinho pede ajuda a Sabiá para localizar Samir.

Paixão abre o coração para Lúcio e revela que enfrenta uma grave doença cardíaca durante a comemoração do aniversário do dono da rádio. Ao mesmo tempo, Medeia e Maria Divina escondem a esmeralda de Cunegundes, e Estela manifesta a Celso seu desejo de visitar Ernesto.

Após um acidente, Asdrúbal e Picolé acreditam ter visto Samir dentro de um carro, aumentando ainda mais o suspense. Convicto, Candinho garante que fará de tudo para encontrar o amigo desaparecido.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.

