Internado em estado gravíssimo, Marcelo Pretto é intubado após convulsões, parada cardíaca e infecção

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:19
O músico Marcelo Pretto, integrante do Barbatuques, está internado em estado gravíssimo devido a complicações causadas por diabetes avançada. A informação foi divulgada pelo próprio grupo nas redes sociais nesta quinta-feira (19).
Segundo comunicado publicado pelos colegas, o artista enfrenta um quadro delicado após sofrer convulsões, uma parada cardíaca e desenvolver uma infecção. Atualmente, ele está intubado e sedado.
Marcelo Pretto
“Compartilhamos que o Marcelo está internado novamente, infelizmente em estado gravíssimo, em decorrência de sua diabetes avançada”, informou o grupo.
O texto também relembra que o músico passou por uma amputação no pé no ano passado, consequência da doença, e vinha enfrentando o tratamento com resistência.
Em meio ao momento crítico, o Barbatuques pediu apoio do público. “Pedimos que enviem suas melhores vibrações, carinho, pensamentos, axés, rezas, luz dourada, tambores e ritos, para que ele atravesse este momento tão difícil”.
Fundado em 1995, o Barbatuques é reconhecido pela pesquisa e criação musical a partir da percussão corporal e vocal, com sons produzidos pelo próprio corpo, como palmas, batidas e estalos.