Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Internado em estado gravíssimo, Marcelo Pretto é intubado após convulsões, parada cardíaca e infecção

Artista segue sedado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:19

Marcelo Pretto
Marcelo Pretto Crédito: Reprodução

O músico Marcelo Pretto, integrante do Barbatuques, está internado em estado gravíssimo devido a complicações causadas por diabetes avançada. A informação foi divulgada pelo próprio grupo nas redes sociais nesta quinta-feira (19).

Segundo comunicado publicado pelos colegas, o artista enfrenta um quadro delicado após sofrer convulsões, uma parada cardíaca e desenvolver uma infecção. Atualmente, ele está intubado e sedado.

Marcelo Pretto

Marcelo Pretto por Reprodução
Marcelo Pretto por Reprodução
Marcelo Pretto por Reprodução
Marcelo Pretto por Reprodução
Marcelo Pretto por Reprodução
1 de 5
Marcelo Pretto por Reprodução

“Compartilhamos que o Marcelo está internado novamente, infelizmente em estado gravíssimo, em decorrência de sua diabetes avançada”, informou o grupo.

O texto também relembra que o músico passou por uma amputação no pé no ano passado, consequência da doença, e vinha enfrentando o tratamento com resistência.

Leia mais

Imagem - Lembra dele? Ex-ator da Globo reata casamento e volta com a ex cinco anos após separação

Lembra dele? Ex-ator da Globo reata casamento e volta com a ex cinco anos após separação

Imagem - Duda Nagle diz que não ganhou cachê para lutar com Popó e revela que precisou de cirurgia

Duda Nagle diz que não ganhou cachê para lutar com Popó e revela que precisou de cirurgia

Imagem - Apresentador Vanderson Nascimento é atingido com cassetete por policial durante transmissão ao vivo

Apresentador Vanderson Nascimento é atingido com cassetete por policial durante transmissão ao vivo

Em meio ao momento crítico, o Barbatuques pediu apoio do público. “Pedimos que enviem suas melhores vibrações, carinho, pensamentos, axés, rezas, luz dourada, tambores e ritos, para que ele atravesse este momento tão difícil”.

Fundado em 1995, o Barbatuques é reconhecido pela pesquisa e criação musical a partir da percussão corporal e vocal, com sons produzidos pelo próprio corpo, como palmas, batidas e estalos.

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas