A semana muda o jogo financeiro de 3 signos e o dinheiro começa a destravar de vez

Um período de decisões práticas e oportunidades que ajudam a construir segurança a longo prazo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 13:00

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade
Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Ao longo desta semana, entre os dias 23 de fevereiro e 1º de março, o foco se volta para escolhas financeiras mais conscientes, revisões importantes e oportunidades que reaparecem no momento certo. Para alguns signos, o dinheiro deixa de ser apenas preocupação e passa a ser construção, passo a passo, com mais clareza e confiança. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Esta é uma semana que pede atitude. Decisões ligadas a dinheiro, trabalho ou novos projetos não podem mais ser adiadas. Surge a chance de iniciar algo diferente ou reorganizar a forma como você administra seus recursos. Pensar no longo prazo faz toda a diferença agora. Quanto mais você confia no próprio valor, mais fácil fica avançar.

Dica cósmica: Não se subestime ao fazer escolhas financeiras.

Capricórnio: Um reconhecimento financeiro pode surgir, seja por mérito, retorno de algo antigo ou uma mudança que amplia sua independência. Esta semana também pede que você reveja crenças antigas sobre merecimento. Quanto mais você se permite querer mais, mais espaço cria para prosperar de verdade.

Dica cósmica: Aceite que você merece conforto e segurança.

Aquário: A semana traz oportunidades que conversam com seus valores pessoais. Não se trata apenas de ganhar mais, mas de ganhar melhor, sem abrir mão do que é importante para você. Ideias antigas podem voltar com mais maturidade e fazer sentido agora. O equilíbrio entre dinheiro e qualidade de vida será o seu maior acerto.

Dica cósmica: Escolha caminhos que sustentem seu bem-estar, não só o bolso.

