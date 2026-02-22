ASTROLOGIA

Relacionamentos finalmente destravam e ganham novo fôlego para 5 signos em uma semana marcada por viradas emocionais profundas

Depois de meses de dúvidas, silêncios e desencontros, este período traz conversas decisivas, reconexões inesperadas e a chance real de viver vínculos mais verdadeiros

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 11:00

Nem sempre o amor melhora de forma barulhenta. Às vezes, ele muda no detalhe, na conversa que finalmente acontece, no sentimento que deixa de ser ignorado, na coragem de dizer o que antes era engolido. Esta semana marca um ponto de virada emocional para alguns signos que vinham insistindo, esperando ou até desacreditando. O que se revela agora não surge para confundir, mas para alinhar. Para quem topar sentir sem armadura, as relações começam a ganhar mais verdade, profundidade e sentido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Sagitário: Esta semana abre espaço para conversas que mudam o rumo das relações. Você percebe que não dá mais para agir sem falar o que sente, nem falar sem sustentar atitudes. Há chance de reconexão com alguém do passado ou de uma virada significativa na relação atual, desde que você seja direto e emocionalmente honesto. Para quem está só, o período favorece iniciativas claras e declarações que antes pareciam arriscadas demais.

Dica cósmica: Alinhe palavra e ação. O amor responde quando você para de se proteger demais.

Virgem: O momento pede calma, reflexão e maturidade emocional. Você começa a entender padrões antigos que se repetiram em relacionamentos e, com isso, ganha clareza para decidir se aprofunda um vínculo ou se encerra algo sem culpa. Pessoas do passado podem reaparecer, mas agora você enxerga tudo com mais lucidez. Não é sobre voltar atrás, e sim sobre escolher melhor.

Dica cósmica: Não confunda saudade com destino. Observe atitudes, não promessas.

Escorpião: O passado deixa de ser um peso e passa a fazer sentido. Questões emocionais antigas ressurgem para serem vistas com mais maturidade, e isso pode significar uma reconexão importante ou um novo tipo de compromisso. Para quem está solteiro, surge a chance de um vínculo com potencial real, nada superficial. A diferença agora é que você sabe exatamente o que quer e o que não aceita mais.

Dica cósmica: Amor que dura começa quando você honra a própria transformação.

Câncer: Uma nova fase emocional se desenha, mais leve e compartilhada. Relações ganham propósito, seja por meio de planos em conjunto, decisões importantes ou até mudanças de vida feitas a dois. Se estiver solteiro, alguém pode surgir de forma inesperada, especialmente quando você está mais focado em viver bem do que em procurar alguém.

Dica cósmica: Viva sua vida com presença. O amor se aproxima quando você está inteiro.

Libra: Você entende que não dá para controlar o amor, mas pode escolher como age diante dele. Esta semana traz situações que exigem posicionamento, seja para transformar uma relação existente ou para se abrir de vez a algo novo. Para solteiros, o impulso de tomar a iniciativa pode mudar tudo. Para comprometidos, o vínculo se fortalece quando há reciprocidade real.

Dica cósmica: Não negocie seu valor emocional para manter alguém por perto.