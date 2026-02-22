Acesse sua conta
Relacionamentos finalmente destravam e ganham novo fôlego para 5 signos em uma semana marcada por viradas emocionais profundas

Depois de meses de dúvidas, silêncios e desencontros, este período traz conversas decisivas, reconexões inesperadas e a chance real de viver vínculos mais verdadeiros

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre o amor melhora de forma barulhenta. Às vezes, ele muda no detalhe, na conversa que finalmente acontece, no sentimento que deixa de ser ignorado, na coragem de dizer o que antes era engolido. Esta semana marca um ponto de virada emocional para alguns signos que vinham insistindo, esperando ou até desacreditando. O que se revela agora não surge para confundir, mas para alinhar. Para quem topar sentir sem armadura, as relações começam a ganhar mais verdade, profundidade e sentido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Sagitário: Esta semana abre espaço para conversas que mudam o rumo das relações. Você percebe que não dá mais para agir sem falar o que sente, nem falar sem sustentar atitudes. Há chance de reconexão com alguém do passado ou de uma virada significativa na relação atual, desde que você seja direto e emocionalmente honesto. Para quem está só, o período favorece iniciativas claras e declarações que antes pareciam arriscadas demais.

Dica cósmica: Alinhe palavra e ação. O amor responde quando você para de se proteger demais.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Virgem: O momento pede calma, reflexão e maturidade emocional. Você começa a entender padrões antigos que se repetiram em relacionamentos e, com isso, ganha clareza para decidir se aprofunda um vínculo ou se encerra algo sem culpa. Pessoas do passado podem reaparecer, mas agora você enxerga tudo com mais lucidez. Não é sobre voltar atrás, e sim sobre escolher melhor.

Dica cósmica: Não confunda saudade com destino. Observe atitudes, não promessas.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Escorpião: O passado deixa de ser um peso e passa a fazer sentido. Questões emocionais antigas ressurgem para serem vistas com mais maturidade, e isso pode significar uma reconexão importante ou um novo tipo de compromisso. Para quem está solteiro, surge a chance de um vínculo com potencial real, nada superficial. A diferença agora é que você sabe exatamente o que quer e o que não aceita mais.

Dica cósmica: Amor que dura começa quando você honra a própria transformação.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Câncer: Uma nova fase emocional se desenha, mais leve e compartilhada. Relações ganham propósito, seja por meio de planos em conjunto, decisões importantes ou até mudanças de vida feitas a dois. Se estiver solteiro, alguém pode surgir de forma inesperada, especialmente quando você está mais focado em viver bem do que em procurar alguém.

Dica cósmica: Viva sua vida com presença. O amor se aproxima quando você está inteiro.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Libra: Você entende que não dá para controlar o amor, mas pode escolher como age diante dele. Esta semana traz situações que exigem posicionamento, seja para transformar uma relação existente ou para se abrir de vez a algo novo. Para solteiros, o impulso de tomar a iniciativa pode mudar tudo. Para comprometidos, o vínculo se fortalece quando há reciprocidade real.

Dica cósmica: Não negocie seu valor emocional para manter alguém por perto.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Amor Virgem Libra Escorpião Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

