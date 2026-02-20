Naiane se junta com Giovana para destruir carreira de Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta (20)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:52
Naiane (Isabelle Drummond) não vai sossegar enquanto não conseguir acabar com a carreira de Agrado (Isadora Cruz), que namora com seu ex-amado, João Raul (Filipe Bragança), ainda mais quando a vilã souber que a mocinha conseguir superar seu sucesso nas redes sociais.
Depois disso, Giovana (Ninah Sampaio) conversa com a vilã, e sugere de se aliarem para destruir a mocinha. Ainda no capítulo desta sexta, Ronei (Thomás Aquino) pede ajuda a Talita (Luellem de Castro) para colocar Naiane na lista das “Brabas da Vez”. Já Agrado diz para Janete (Leticia Spiller) que vai revelar ser “Diana” para João Raul em sua noite de núpcias.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Leandro (David Junior) parte de moto para São Paulo. Talita anuncia ao vivo que a cooperativa de Janete fará o vestido de noiva de Agrado. Zilá decide que precisa destruir a popularidade da cooperativa.
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após “Coração Acelerado”.