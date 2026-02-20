Dedé Santana, da ‘Turma do Didi’, passa mal e é internado em hospital

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 20:24
O humorista Dedé Santana, que estava em Goiânia (GO), para apresentação do “Espetáculo Abracadabra - Um Circo Musical”, que passa por várias cidades, passou mal e teve que ser internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira de Goiás (Hugol) na manhã desta sexta-feira (20).
A assessoria do espetáculo informou que o humorista havia acordado indisposto e, por isso, foi levado ao hospital para avaliação e exames.
"Por precaução, o produtor que o acompanhava na turnê o encaminhou imediatamente para avaliação médica e realização de exames. Neste momento, ele passa por atendimento no Hugol, e aguarda os resultados para uma orientação mais precisa sobre seu quadro de saúde", informa a declaração. Até o momento, as apresentações do espetáculo seguem confirmadas.