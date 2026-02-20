ESTADO DE SAÚDE

Dedé Santana, da ‘Turma do Didi’, passa mal e é internado em hospital

Humorista passou mal e teve que realizar exames

Felipe Sena

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 20:24

Dedé realziar espetáculo de circo em cidades Crédito: Reprodução | Instagram

O humorista Dedé Santana, que estava em Goiânia (GO), para apresentação do “Espetáculo Abracadabra - Um Circo Musical”, que passa por várias cidades, passou mal e teve que ser internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira de Goiás (Hugol) na manhã desta sexta-feira (20).

A assessoria do espetáculo informou que o humorista havia acordado indisposto e, por isso, foi levado ao hospital para avaliação e exames.

Dedé Santana 1 de 8