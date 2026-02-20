Acesse sua conta
Atriz revela que sofreu maus tratos em primeira novela na Globo: ‘Saí de lá chorando’

Artista participou da novela “América”, em 2005

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 20:55

Camila Rodrigues construiu carreia sólida na teledramaturgia
Camila Rodrigues construiu carreia sólida na teledramaturgia

A atriz Camila Rodrigues, de 42 anos, revisitou lembranças de quando viveu Mari, em “América”, novela da TV Globo de 2005, e relembrou que viveu momentos difíceis e até mesmo de maus tratos nos bastidores da trama, quando tinha apenas 22 anos. A artista explicou que o começo na emissora foi marcado por resistência de um dos diretores e por um ambiente classificado como tenso.

"Normalmente tenho experiências muito boas, tenho que agradecer demais. No meu início, não. No meu início foi conturbado. Minha primeira novela das nove, América, tem bastante tempo. Eu era muito nova, e tinha um pouco do ego dos diretores", afirmou no podcast TudoPod.

"Naquela época, tinha muita oficina dos diretores. Então, os diretores queriam pegar os atores novos das próprias oficinas". A situação se agravou quando, segundo relatou, "Um diretor de lá não me queria [no elenco], então ficou um jogo contra a minha pessoa", o que resultou em tratamento ríspido: "As pessoas não me tratavam bem. Alguns diretores não me tratavam bem. Ficou um clima", acrescentou a atriz, que interpretou a irmã da protagonista, Sol de Oliveira, vivida por Deborah Secco, e também dividiu cenas com Thiago Lacerda, que vivia Alex Camargo na trama.

A atriz lembrou a diferença na forma que era tratada. "Era assim: 'Ai, Ti, fica aqui, tá? E, garota, fica aqui, por favor. Alguém dá um jeito no cabelo dessa garota, pelo amor de Deus'". A atriz revelou que saía das gravações abalada: "Eu saía de lá chorando. Chorei muito. Na verdade, fingia que nada estava acontecendo". Apesar disso, destacou: "Como o universo era uma coisa maravilhosa, as pessoas que tinham que sair acabaram saindo e eu acabei ficando. Estou falando de gente importante".

Camila ainda relembrou que o problema não era pessoal. “Na verdade, acho que não era nada comigo. Era uma coisa deles, que acabou respingando em mim". Na época da novela, aconteceu a saída do diretor Jayme Monjardim, substituído por Marcos Schechtman, após desentendimentos com Glória Perez. Após a estreia, a atriz construiu uma carreira sólida, passando por produções da Globo, e Record, como “Os Dez Mandamentos” (2015).

