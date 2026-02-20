REALITY

BBB 26: Marcelo e Sarah foram eliminados por causa de ‘maldição’; entenda teoria

Teoria foi criada no BBB 20 e tem crescido nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:32

Marcelo Alves e Sarah Andrade eliminados do BBB 26 Crédito: Reprodução | TV Globo

Em pouco tempo, o BBB 26 tem causado várias polêmicas, com expulsões sucessivas por vários motivos, mas o que também tem repercutido entre internautas é uma suposta “maldição do rosa”. Em duas semanas seguidas, os participantes que escolheram a cor para a noite decisiva do paredão foram eliminados. Primeiro Sarah Andrade, e em seguida, Marcelo Alves. A coincidência reacendeu a superstição que começou a circular entre fãs do reality desde 2020, quando Bianca Andrade, a Boca Rosa, foi eliminada usando a cor.

Depois disso, o padrão virou assunto recorrente a cada nova berlinda. Desde então, vários participantes que apostaram no look com a cor em noite de paredão acabaram dando adeus ao prêmio, incluindo aliados e rivais da própria Bianca.

Marcelo foi o quinto eliminado do BBB 26, com 68,56% dos votos na última terça-feira (17), ao enfrentar Samira Sagr e Solange Couto. No entanto, um detalhe que chamou a atenção foi a escolha de um casaco cor-de-rosa no programa ao vivo. Na semana anterior, Sarah também deixou a casa usando o mesmo tom de roupa.

No BBB 20 foram três pessoas eliminadas. Além de Bianca Andrade, Flayslane Silva e Marcela Mc Gowan foram eliminadas com a cor. Já no BBB 21 foi a vez de Carla Diaz e Gil do Vigor. O economista tinha um ritual de sorte com sua camisa rosa combinada com calça vinho (look que usou em seus seis paredões), mas acabou eliminado na semifinal com 50,87% dos votos.

No BBB 22, Bárbara Heck foi eliminada com 86,02% dos votos, e Brunna Gonçalves, com 76,18%, as duas usando a cor rosa. Na eliminação de Brunna, a sister estava cercada por participantes com a mesma cor: Vinicius Fernandes, Eslovênia Marques, e Larissa Tomásia. Já no BBB 24, Deniziane Ferreira, a Anny, foi a nona eliminada com 52,02% da média dos votos.