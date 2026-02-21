Acesse sua conta
Cinara dispensa Alaor e gera climão; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (21)

Trama reserva boas risadas e climão neste sábado (21); confira resumo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 08:00

Agrado e João Raul em 'Coração Acelerado'
Agrado e João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Gshow

No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (21), Alaor (Marcos Caruso) se prepara todo empolgado para um encontro com Clara/Cinara, mas a moça dispensa o empresário, e ele acaba se aproximando de Zuzu (Elisa Lucinda).

Já Giovana (Ninah Sampaio) assedia João Raul (Filipe Bragança), mas Agrado (Isadora Cruz), contorna a situação. Ronei (Thomás Aquino) garante a Naiane (Isabelle Drummond) que Giovana atingirá Agrado. Eliomar (Stepan Nercessian) reúne Zilá (Leandra Leal) e Janete (Leticia Spiller) para uma conversa.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

