Cinara dispensa Alaor e gera climão; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (21)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 08:00
No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (21), Alaor (Marcos Caruso) se prepara todo empolgado para um encontro com Clara/Cinara, mas a moça dispensa o empresário, e ele acaba se aproximando de Zuzu (Elisa Lucinda).
Já Giovana (Ninah Sampaio) assedia João Raul (Filipe Bragança), mas Agrado (Isadora Cruz), contorna a situação. Ronei (Thomás Aquino) garante a Naiane (Isabelle Drummond) que Giovana atingirá Agrado. Eliomar (Stepan Nercessian) reúne Zilá (Leandra Leal) e Janete (Leticia Spiller) para uma conversa.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.