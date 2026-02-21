NOVELA DAS SETE

Cinara dispensa Alaor e gera climão; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (21)

Trama reserva boas risadas e climão neste sábado (21); confira resumo

Felipe Sena

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 08:00

Agrado e João Raul em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Gshow

No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (21), Alaor (Marcos Caruso) se prepara todo empolgado para um encontro com Clara/Cinara, mas a moça dispensa o empresário, e ele acaba se aproximando de Zuzu (Elisa Lucinda).

Já Giovana (Ninah Sampaio) assedia João Raul (Filipe Bragança), mas Agrado (Isadora Cruz), contorna a situação. Ronei (Thomás Aquino) garante a Naiane (Isabelle Drummond) que Giovana atingirá Agrado. Eliomar (Stepan Nercessian) reúne Zilá (Leandra Leal) e Janete (Leticia Spiller) para uma conversa.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10