O oásis secreto que tem 7 hidrelétricas, cachoeiras e uma orquídea rara que só existe lá

A combinação de aventura, pesquisa e contemplação faz da reserva um destino único para quem deseja explorar a natureza preservada próxima à São Paulo

Agência Correio

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 07:00

O Legado das Águas abriga aproximadamente 13% das espécies ameaçadas da Mata Atlântica Crédito: Josefito123/Wikimedia Commons

A cerca de três horas da capital paulista, o Legado das Águas se apresenta como um refúgio natural de 31 mil hectares, onde a Mata Atlântica permanece quase intacta.

Entre cachoeiras escondidas, trilhas imersivas e animais típicos da região, a reserva se tornou um destino para quem busca contato com a natureza sem precisar se afastar da cidade.

Espalhada pelos municípios de Juquiá, Tapiraí e Miracatu, a área combina turismo e pesquisa científica.

Além de abrigar espécies ameaçadas, o local é o único registro conhecido da orquídea Lepanthopsis legadensis, tornando cada visita uma experiência única.

O acesso é controlado, e todas as atividades são conduzidas por guias especializados.

Conservação histórica e energia limpa

O grupo Votorantim administra a reserva desde os anos 1940. Ao longo das décadas, a prioridade sempre foi preservar a floresta, em vez de explorar madeira.

Para suprir suas operações industriais, sete pequenas hidrelétricas foram construídas no Rio Juquiá, garantindo energia limpa e protegendo a integridade do território.

Atualmente, cerca de 75% do espaço permanece em alto grau de preservação. Pesquisadores monitoram a fauna e flora continuamente, transformando o Legado das Águas em um laboratório natural a céu aberto.

O acompanhamento permite estudar mudanças ambientais e o comportamento das espécies ao longo do tempo, reforçando o papel da reserva como modelo de conservação sustentável.

Fauna e flora únicas

O Legado das Águas abriga aproximadamente 13% das espécies ameaçadas da Mata Atlântica.

Entre elas, destacam-se os muriquis-do-sul, os maiores primatas das Américas, que dependem de grandes áreas de floresta conectadas para sobreviver.

Em 2017, cientistas descobriram a Lepanthopsis legadensis, uma orquídea que cresce nos troncos úmidos e não foi registrada em nenhum outro local do planeta.

Ao longo dos anos, outras descobertas chamaram a atenção, como o reaparecimento de uma orquídea considerada extinta no estado e o registro de uma borboleta que não era vista há mais de cinquenta anos.

Esses achados reforçam a relevância ecológica da reserva e sua importância para a preservação da biodiversidade.

Diversão para visitantes

A Legado Experience é a principal atração turística, com roteiro de aproximadamente sete horas.

Durante o passeio, os visitantes percorrem trilhas, navegam de canoa, conhecem cachoeiras e desfrutam de refeições na mata, sempre acompanhados por guias especializados.

Outra atividade é o Onçafari, que aproxima o público do trabalho de biólogos no monitoramento de grandes felinos.

Rastros, câmeras e dados científicos permitem aos participantes observar de perto a rotina desses animais e compreender os desafios de sua conservação.

Além disso, os visitantes podem aproveitar a observação de aves e do céu noturno. A reserva registra quase 300 espécies de aves, representando uma parcela significativa da avifauna paulista e encantando tanto iniciantes quanto especialistas.

O refúgio ainda surpreende

O Legado das Águas mostra que ainda existem espaços preservados próximos a centros urbanos, capazes de surpreender mesmo quem pensa conhecer bem o estado.