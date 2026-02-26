Oportunidade rara: 4 signos entram em um ciclo de expansão e dinheiro hoje (26 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11:00
A energia de hoje, 26 de fevereiro, favorece quem escolhe leveza em vez de insistência. Não é dia de forçar situações, mas de perceber onde tudo flui com naturalidade. Quando algo exige esforço excessivo, pode ser sinal de que não é ali que a sorte está. Criatividade, sensibilidade e boas conexões fazem toda a diferença. Para quatro signos, esse movimento representa crescimento, reconhecimento e oportunidades que parecem chegar no momento certo. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: A sorte começa dentro de casa e nas questões emocionais. Assuntos do passado podem ressurgir, mas agora você tem maturidade para lidar com eles de outra forma. Ao escolher o que fica e o que precisa ser deixado para trás, você libera espaço para algo melhor. A abundância vem quando você usa seu discernimento com firmeza e não aceita mais o que diminui sua energia.
Dica cósmica: Proteja sua paz como prioridade absoluta.
Características de Áries
Câncer: A abundância chega por meio do autodesenvolvimento e do conhecimento. Você sente vontade de aprender, expandir horizontes e investir em algo que eleve sua visão de mundo. Cursos, leituras, documentários e até conversas profundas podem abrir portas inesperadas. Mesmo que algumas decisões financeiras ainda pareçam nebulosas, você tem clareza sobre o que quer construir para o futuro.
Dica cósmica: Invista em você antes de investir em qualquer outra coisa.
Características de Câncer
Libra: O destaque está na vida profissional. Sua disciplina, postura e constância chamam atenção. Não é sobre exagerar ou fazer mais do que todos, mas sobre fazer bem o que já é seu. Ao manter foco no que é prático e se afastar de dramas, você constrói respeito e reconhecimento. A abundância vem como consequência natural da sua elegância nas decisões.
Dica cósmica: Deixe que suas atitudes falem por você.
Características do signo de Libra
Capricórnio: A sorte aparece quando você decide não fazer tudo sozinho. Conversas estratégicas, parcerias e trocas inteligentes impulsionam seus planos. Ideias que estavam apenas no papel ganham força quando compartilhadas com as pessoas certas. Você recebe conselhos valiosos e percebe que a colaboração multiplica resultados.
Dica cósmica: Escute mais do que fala hoje.
Características do signo de Capricórnio