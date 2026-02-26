Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oportunidade rara: 4 signos entram em um ciclo de expansão e dinheiro hoje (26 de fevereiro)

Um dia de fluidez e abundância marca o início de uma nova fase para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock/Reprodução

A energia de hoje, 26 de fevereiro, favorece quem escolhe leveza em vez de insistência. Não é dia de forçar situações, mas de perceber onde tudo flui com naturalidade. Quando algo exige esforço excessivo, pode ser sinal de que não é ali que a sorte está. Criatividade, sensibilidade e boas conexões fazem toda a diferença. Para quatro signos, esse movimento representa crescimento, reconhecimento e oportunidades que parecem chegar no momento certo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (26 de fevereiro): Mercúrio retrógrado pede revisão, cautela nas palavras e atenção aos detalhes

Cor e número da sorte de hoje (26 de fevereiro): Mercúrio retrógrado pede revisão, cautela nas palavras e atenção aos detalhes

Imagem - O universo fala mais alto hoje (26 de fevereiro) e Áries, Escorpião, Capricórnio e Aquário recebem um recado impossível de ignorar

O universo fala mais alto hoje (26 de fevereiro) e Áries, Escorpião, Capricórnio e Aquário recebem um recado impossível de ignorar

Imagem - Algo começa a se alinhar para 3 signos depois do dia de hoje (26 de fevereiro), e eles sentem que a fase difícil começa a ficar para trás

Algo começa a se alinhar para 3 signos depois do dia de hoje (26 de fevereiro), e eles sentem que a fase difícil começa a ficar para trás

Áries: A sorte começa dentro de casa e nas questões emocionais. Assuntos do passado podem ressurgir, mas agora você tem maturidade para lidar com eles de outra forma. Ao escolher o que fica e o que precisa ser deixado para trás, você libera espaço para algo melhor. A abundância vem quando você usa seu discernimento com firmeza e não aceita mais o que diminui sua energia.

Dica cósmica: Proteja sua paz como prioridade absoluta.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Câncer: A abundância chega por meio do autodesenvolvimento e do conhecimento. Você sente vontade de aprender, expandir horizontes e investir em algo que eleve sua visão de mundo. Cursos, leituras, documentários e até conversas profundas podem abrir portas inesperadas. Mesmo que algumas decisões financeiras ainda pareçam nebulosas, você tem clareza sobre o que quer construir para o futuro.

Dica cósmica: Invista em você antes de investir em qualquer outra coisa.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Libra: O destaque está na vida profissional. Sua disciplina, postura e constância chamam atenção. Não é sobre exagerar ou fazer mais do que todos, mas sobre fazer bem o que já é seu. Ao manter foco no que é prático e se afastar de dramas, você constrói respeito e reconhecimento. A abundância vem como consequência natural da sua elegância nas decisões.

Dica cósmica: Deixe que suas atitudes falem por você.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Capricórnio: A sorte aparece quando você decide não fazer tudo sozinho. Conversas estratégicas, parcerias e trocas inteligentes impulsionam seus planos. Ideias que estavam apenas no papel ganham força quando compartilhadas com as pessoas certas. Você recebe conselhos valiosos e percebe que a colaboração multiplica resultados.

Dica cósmica: Escute mais do que fala hoje.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Dinheiro Áries Libra Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - China constrói 'Grande Muralha' verde com bilhões de árvores e muda clima de deserto

China constrói 'Grande Muralha' verde com bilhões de árvores e muda clima de deserto
Imagem - Marcelo Sangalo emociona fãs com mensagem para Ivete após internação

Marcelo Sangalo emociona fãs com mensagem para Ivete após internação
Imagem - Família dos Mamonas Assassinas explica decisão de transformar cinzas em árvores após 30 anos

Família dos Mamonas Assassinas explica decisão de transformar cinzas em árvores após 30 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão
01

Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão

Imagem - Jogador pede namorada em casamento, mas noivado termina em três dias: 'Estou focado na minha carreira'
02

Jogador pede namorada em casamento, mas noivado termina em três dias: 'Estou focado na minha carreira'

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
03

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - Irmã de Samira reage após fala polêmica de Solange Couto no BBB 26: 'Doeu profundamente'
04

Irmã de Samira reage após fala polêmica de Solange Couto no BBB 26: 'Doeu profundamente'