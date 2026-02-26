MEIO AMBIENTE

China constrói 'Grande Muralha' verde com bilhões de árvores e muda clima de deserto

Pesquisas recentes revelam potencial do uso de desertos para captação de gás carbônico

Agência Correio

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12:00

Conheça o projeto ambiental chinês apelidade de 'A Grande Muralha Verde' Crédito: Freepik

Desertos com seu ambiente árido e escaldante costumam ser considerados “áreas mortas”. No entanto, pesquisas recentes sugerem que essas áreas podem, ironicamente, ser grandes aliadas no combate ao aquecimento global.

Um estudo publicado na revista científica PNAS e divulgado pelo Livescience teve como objetivo medir o uso dos desertos como agentes de absorção de CO₂ atmosférico. O estudo de caso seria as ações ambientais da China no Deserto de Taklamakan.

Grande Muralha Verde

O estudo teve como enfoque esse deserto no noroeste chinês, uma área quase completamente coberta de um mar de areia ambulante e cercada de montanhas, o que impede a entrada de massas de ar úmido.

Essa área está em processo de transformação por meio do programa ambiental Três Faixas de Proteção do Norte. Ele tem como objetivo conter a desertificação das áreas circundantes por meio do plantio de árvores ao longo das bordas do deserto.

Resultados do estudo

Os cientistas que conduziram o estudo avaliaram 25 anos de dados da vegetação da orla do Taklamakan, com suas mais de 66 bilhões de árvores plantadas desde 1978, e chegaram a uma conclusão muito positiva.

Com a instauração do programa, a área absorveu mais CO₂ atmosférico do que emitiu, ou seja, ela estava retirando gás carbônico da atmosfera. Sendo assim, os desertos que já são baixos em emissões podem ser usados como agentes de captação.

Apesar de a captação carbônica ainda ser menor em comparação a outras técnicas, como a Captura e Armazenamento de Carbono (CCS) ou a produção de biocombustíveis, a descoberta de novas alternativas é sempre recebida com animação.