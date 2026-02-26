Descubra quem venceu a 7ª Prova do Líder do BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 23:33
Samira é a nova Líder do Big Brother Brasil 26. A sister garantiu a liderança ao alcançar a maior pontuação da sétima Prova do Líder, deixando os adversários para trás na fase final da disputa.
A dinâmica exigia agilidade e precisão. Cada participante tinha direito a três lançamentos de bola antes do cronômetro zerar. Vencia quem acumulasse mais pontos ao fim das tentativas.
Samira abriu vantagem logo nos dois primeiros arremessos, marcando 45 pontos na primeira bolinha e mais 45 na segunda. No terceiro lançamento, somou 20 pontos e fechou a prova com 110 pontos, a maior marca da rodada.
Samira (BBB 26)
Jonas Sulzbach chegou perto da liderança e terminou com 95 pontos. Leandro Boneco fez 90. Babu Santana somou 60 pontos, enquanto Breno marcou 50 e Milena ficou com 40. Solange Couto encerrou a disputa com 25 pontos.