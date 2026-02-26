Acesse sua conta
Descubra quem venceu a 7ª Prova do Líder do BBB 26

Samira supera seis rivais, soma 110 pontos e assume o comando da casa no reality da Globo

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 23:33

Samira vence a 7ª Prova do Líder do BBB 26 com 110 pontos  Crédito: Reprodução

Samira é a nova Líder do Big Brother Brasil 26. A sister garantiu a liderança ao alcançar a maior pontuação da sétima Prova do Líder, deixando os adversários para trás na fase final da disputa.

A dinâmica exigia agilidade e precisão. Cada participante tinha direito a três lançamentos de bola antes do cronômetro zerar. Vencia quem acumulasse mais pontos ao fim das tentativas.

Samira abriu vantagem logo nos dois primeiros arremessos, marcando 45 pontos na primeira bolinha e mais 45 na segunda. No terceiro lançamento, somou 20 pontos e fechou a prova com 110 pontos, a maior marca da rodada.

Veja a pontuação da Prova do Líder

Jonas Sulzbach chegou perto da liderança e terminou com 95 pontos. Leandro Boneco fez 90. Babu Santana somou 60 pontos, enquanto Breno marcou 50 e Milena ficou com 40. Solange Couto encerrou a disputa com 25 pontos.

