Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quando o Universo fala, tudo muda: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes recebem um sinal forte e transformador hoje (27 de fevereiro)

Um dia de destino e virada marca o início de uma nova direção para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 05:00

Mensagem do universo para os signos
Mensagem do universo para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 27 de fevereiro, quatro signos sentem que algo maior está se movendo nos bastidores. A energia do dia aponta para propósito, acertos kármicos e decisões que parecem predestinadas. Pequenos acontecimentos, conversas e percepções funcionam como sinais claros de que o caminho atual está prestes a mudar. Não é coincidência. É direcionamento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Hoje (27 de fevereiro), com Mercúrio retrógrado ativo em Peixes, revisões profundas revelam o que precisa ser ajustado antes de qualquer avanço

Hoje (27 de fevereiro), com Mercúrio retrógrado ativo em Peixes, revisões profundas revelam o que precisa ser ajustado antes de qualquer avanço

Imagem - Chega ao limite: 3 signos encerram um ciclo de sofrimento hoje (26 de fevereiro)

Chega ao limite: 3 signos encerram um ciclo de sofrimento hoje (26 de fevereiro)

Imagem - Oportunidade rara: 4 signos entram em um ciclo de expansão e dinheiro hoje (26 de fevereiro)

Oportunidade rara: 4 signos entram em um ciclo de expansão e dinheiro hoje (26 de fevereiro)

Gêmeos: Neste dia, praticamente todas as conversas parecem levar ao mesmo ponto: mudança. Você começa a perceber que está construindo uma nova narrativa sobre si mesmo, e suas palavras têm mais poder do que imagina. O sinal do Universo surge através de diálogos, encontros e ideias que se repetem. Sua curiosidade natural abre portas e mostra que você pode ajustar o rumo com inteligência. Ao assumir o controle da própria história, você redefine o seu destino.

Dica cósmica: se um mesmo assunto surgir várias vezes ao longo do dia, preste atenção, há orientação ali.

10 livros para quem é do signo de Gêmeos

Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação
Quicksilver – Callie Hart: Ritmo rápido, cheio de provocações e reviravoltas - Gêmeos ama dinamismo. por Divulgação
Sapiens – Yuval Noah Harari: Gêmeos adora temas amplos, curiosos, que explicam o mundo. por Divulgação
A Hora da Estrela – Clarice Lispector: Reflexões breves e filosóficas - combina com a mente sempre ativa do signo. por Divulgação
Quem é Você, Alasca? – John Green: Introspectivo, cheio de diálogos e questões existenciais - perfeito para o signo. por Divulgação
O Homem de Giz – C. J. Tudor: Estilo quebra-cabeça, cheio de pistas - Gêmeos adora montar narrativas. por Divulgação
Tudo é Possível – Elizabeth Strout: Histórias curtas e multifacetadas - Gêmeos gosta de variedade em uma leitura só. por Divulgação
Jogador Nº 1 – Ernest Cline: Referências, inteligência e velocidade - combina com a versatilidade geminiana. por Divulgação
O Projeto Rosie – Graeme Simsion: Humor leve, comunicação e excentricidade - conversa com o jeito curioso do signo. por Divulgação
Tudo é Rio – Carla Madeira: Emocional, intenso e multifacetado - Gêmeos gosta de narrativas que exploram várias camadas. por Divulgação
1 de 10
Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação

Leão: A energia do dia reacende sua confiança. Surge um chamado para retomar sua força, especialmente em situações que exigem posicionamento. Você pode perceber que andou se contendo mais do que deveria, e o Universo sinaliza que é hora de recuperar sua presença. Liderança, firmeza e autenticidade voltam a ganhar espaço. Ao se reconectar com quem você realmente é, tudo começa a fluir com mais naturalidade.

Dica cósmica: não evite o centro das atenções hoje, ele pode ser o cenário da sua virada.

10 livros para quem é do signo de Leão

A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo: Romântico e social - combina com o charme leonino. por Divulgação
Livro de Azrael – Amber V. Nicole: Escuro, grandioso e dramático - Leão adora impacto. por Divulgação
Amor Teoricamente – Ali Hazelwood: Personagens fortes e diálogos marcantes. por Divulgação
Antes Que o Café Esfrie – Toshikazu Kawaguchi: Sentimental e memorável - Leão adora histórias que marcam. por Divulgação
A Cor Púrpura – Alice Walker: Transformação profunda - Leão ama narrativas de força. por Divulgação
O Homem Invisível – H. G. Wells: Dramático, provocador, cheio de ego e conflito. por Divulgação
Quase um Rockstar – Matthew Quick: Mensagem de força e superação - vibe leonina. por Divulgação
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes – Suzanne Collins: Ambicioso, dramático e cheio de poder. por Divulgação
A Sutil Arte de Ligar o F*da-se – Mark Manson: Direto, provocador e cheio de personalidade. por Divulgação
1 de 10
A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação

Sagitário: Este é um dia de clareza profunda. Informações, conversas ou reflexões trazem respostas que você precisava para seguir em frente. O Universo envia sinais através de fatos concretos que reforçam qual direção faz sentido agora. Você entende melhor o que precisa deixar para trás e sente segurança para não repetir padrões antigos. A sensação de propósito aumenta, trazendo estabilidade emocional e foco.

Dica cósmica: escreva suas conclusões do dia, elas serão base para decisões importantes.

10 livros para quem é do signo de Sagitário

Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação
O Príncipe Cruel – Holly Black: Mundo expansivo + intrigas - Sagitário ama aventuras inteligentes. por Divulgação
A Estrada da Noite – Joe Hill: Assustador e caótico - combina com o espírito aventureiro. por Divulgação
Macunaíma – Mário de Andrade: Viagem, mito, exagero - a alma sagitariana. por Divulgação
Comer, Rezar, Amar – Elizabeth Gilbert: Viagem + autodescoberta - Sagitário total. por Divulgação
As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa – C. S. Lewis: Exploração, fantasia, descobertas - match perfeito. por Divulgação
As Aventuras de Huckleberry Finn – Mark Twain: Estrada, humor e liberdade - o espírito inquieto do signo. por Divulgação
As Viagens de Gulliver – Jonathan Swift: Sátira + exploração + crítica - a cara do signo. por Divulgação
Anna e o Beijo Francês – Stephanie Perkins: Viagem + romance leve + descoberta pessoal - vibra com a energia livre e curiosa de Sagitário. por Divulgação
Os Pilares da Terra – Ken Follett: Histórico épico - Sagitário adora narrativas amplas. por Divulgação
1 de 10
Verity – Colleen Hoover: Romance + suspense + impacto - prende o sagitariano inquieto. por Divulgação

Peixes: Para você, os sinais vêm de forma sutil. Sonhos, intuições e pequenas coincidências ganham significado especial. Nem tudo parecerá lógico, mas internamente você reconhecerá a mensagem. O Universo oferece confirmação sobre algo que você já sentia, mas ainda não tinha validado. Confiar na própria sensibilidade será o diferencial para perceber qual caminho começa a se abrir agora.

Dica cósmica: anote pressentimentos e símbolos que chamarem sua atenção hoje.

10 livros para quem é do signo de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
1 de 10
O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação

Tags:

Signo Gêmeos Leão Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Tapioca, pão ou cuscuz: o que pode comer no café da manhã quem tem diabetes

Tapioca, pão ou cuscuz: o que pode comer no café da manhã quem tem diabetes
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (27) e lucrar

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (27) e lucrar
Imagem - Tarot de sexta-feira (27 de fevereiro): A Força traz coragem e superação

Tarot de sexta-feira (27 de fevereiro): A Força traz coragem e superação

MAIS LIDAS

Imagem - Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão
01

Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
02

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Imagem - Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade
03

Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Imagem - Juíza aposentada que reclamou que magistrados pagam pela próprio café recebeu R$ 113 mil em dezembro
04

Juíza aposentada que reclamou que magistrados pagam pela próprio café recebeu R$ 113 mil em dezembro