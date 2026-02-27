Acesse sua conta
Tapioca, pão ou cuscuz: o que pode comer no café da manhã quem tem diabetes

Nutricionista explica como escolher entre pão, cuscuz ou tapioca no café da manhã sem provocar picos de glicemia e destaca a importância das porções e do monitoramento

  • R
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 06:00

Para quem convive com o diabetes, o café da manhã exige atenção: ajustar quantidades e observar a resposta do corpo pode fazer diferença no controle da glicose ao longo do dia
Para quem convive com o diabetes, o café da manhã exige atenção: ajustar quantidades e observar a resposta do corpo pode fazer diferença no controle da glicose ao longo do dia Crédito: Foto: Banco de imagem

Durante o dia, quando levantamos para tomar aquele café da manhã, surge uma das dúvidas mais comuns para quem convive com o diabetes: o que colocar no prato para começar o dia com energia, mas sem ver a glicemia disparar?

Entre a praticidade do pãozinho, a tradição do cuscuz e a fama da tapioca, a escolha nem sempre é óbvia.

A nutricionista Tarcila Campos, especialista em diabetes, explica que o segredo não está apenas no que você come, mas em como o seu corpo reage a cada alimento.

Para facilitar essa rotina, reunimos orientações fundamentais sobre como equilibrar os carboidratos logo cedo.

Velocidade é tudo: o papel do índice glicêmico

O termo "índice glicêmico" pode parecer técnico, mas na prática ele funciona como um velocímetro: indica a rapidez com que o açúcar de um alimento chega à sua corrente sanguínea.

Segundo a especialista, a tapioca costuma ter um índice glicêmico variável, e muitas pessoas relatam dificuldade em manter o controle após o seu consumo.

Já o cuscuz de milho tende a ter uma absorção mais lenta, o que pode favorecer uma glicemia mais estável ao longo da manhã.

No entanto, não existe uma regra universal: enquanto alguns pacientes se dão melhor com o cuscuz, outros apresentam respostas mais equilibradas com o pão ou torradas.

O poder das quantidades

Mais importante do que "proibir" um alimento é ajustar a porção. A nutricionista sugere estratégias simples para o dia a dia:

  • Tapioca e cuscuz: Iniciar com quantidades menores, como duas a três colheres de sopa da goma ou do milho.

  • Pães: Uma dica prática é reduzir o "miolo", o que ajuda a equilibrar a ingestão total de carboidratos.

Esses pequenos ajustes são essenciais até mesmo quando a única opção disponível são alimentos industrializados, ajudando a evitar os temidos picos de glicose pós-refeição.

A importância de se conhecer

Como o diabetes se manifesta de forma única em cada pessoa, a personalização é a palavra de ordem.

A melhor forma de descobrir o que funciona para você é o monitoramento: checar a glicemia logo após o café da manhã permite entender como aquele alimento específico foi processado pelo seu organismo.

Além disso, o acompanhamento com um profissional de saúde é indispensável para criar um planejamento alimentar que respeite seus hábitos e preferências, garantindo uma vida com mais sabor e equilíbrio.

