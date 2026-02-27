Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O exame de sangue que detecta Alzheimer com 94,5% de precisão já já está disponível

Biomarcador sanguíneo identifica sinais do Alzheimer com mais segurança e pode substituir exames invasivos

  • V
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 14:00

Estudo mostra que exame de sangue com p-tau217 aumenta a precisão no diagnóstico de Alzheimer e reduz erros na avaliação clínica
Estudo mostra que exame de sangue com p-tau217 aumenta a precisão no diagnóstico de Alzheimer e reduz erros na avaliação clínica Crédito: Freepik

Um exame de sangue capaz de identificar sinais do Alzheimer antes que a perda de memória se agrave está ganhando validação científica.

A principal novidade é a medição da proteína p-tau217, ligada às alterações cerebrais típicas da doença, que pode indicar o problema com alto grau de precisão sem a necessidade de exames caros ou invasivos, como a punção lombar ou o PET cerebral.

Veja sintomas do Alzheimer

Rebecca Luna conta que experimentava uma série de lapsos de memória e desatenções por Reprodução
Ela disse que também tinha muita desatenção  por Reprodução/Youtube
Repetição da mesma pergunta várias vezes por Shutterstock
Dificuldade para acompanhar conversações ou pensamentos complexos por Shutterstock
Incapacidade de elaborar estratégias para resolver problemas por Shutterstock
Falta de memória para acontecimentos recentes por Shutterstock
Dificuldade para dirigir automóvel e encontrar caminhos conhecidos (Imagem: Lordn | Shutterstock) por Imagem: Lordn | Shutterstock
Dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos pessoais por Shutterstock
Irritabilidade, suspeição injustificada, agressividade, passividade por Shutterstock
Exercícios aeróbicos podem proteger contra o Alzheimer por Shutterstock
Atividade física diminui risco de Alzheimer e outras doenças do cérebro, diz estudo por Shutterstock
Diagnóstico de Alzheimer ainda é desafio por Agência Brasil
Alzheimer ainda não tem cura por Shutterstock
1 de 13
Rebecca Luna conta que experimentava uma série de lapsos de memória e desatenções por Reprodução

Doença cresce no mundo

Atualmente, o Alzheimer é a principal causa de demência no mundo, representando entre 60% e 70% dos casos.

A Organização Mundial da Saúde estima que 57 milhões de pessoas vivam com demência e projeta que esse número pode chegar a 139 milhões até 2050, o que amplia a pressão sobre sistemas de saúde e famílias.

Estudo clínico confirma aumento na precisão

A eficácia do novo exame foi testada na Espanha em um estudo com 200 pacientes acima de 50 anos que já apresentavam sintomas cognitivos.

A pesquisa foi liderada por Jordi A. Matías-Guiu, da Universidade Complutense de Madrid, e publicada no Journal of Neurology em 10 de fevereiro de 2026.

Resultados do estudo

Os cientistas analisaram a presença da proteína p-tau217 no sangue. Essa proteína é um biomarcador, termo usado para definir substâncias do organismo que indicam processos biológicos anormais.

No Alzheimer, ela está relacionada ao acúmulo de proteínas que danificam os neurônios.

Com base apenas na avaliação clínica, a taxa de acerto dos médicos era de 75,5%. Quando o resultado do exame foi incluído, a precisão subiu para 94,5%. O diagnóstico mudou em cerca de um a cada quatro pacientes avaliados.

Em parte dos casos, suspeitas de Alzheimer foram descartadas. Em outros, o exame identificou a doença onde se acreditava haver apenas envelhecimento comum.

A confiança dos profissionais com o diagnóstico também aumentou, passando de 6,90 para 8,49 em uma escala de 10 pontos.

Evidências tiveram validação internacional

Dias antes da divulgação do estudo espanhol, a revista Nature publicou uma revisão ampla sobre biomarcadores sanguíneos no Alzheimer.

O trabalho foi conduzido por Henrik Zetterberg, da Universidade de Gotemburgo, e por Barbara Bendlin, da Universidade de Wisconsin-Madison.

A análise concluiu que a p-tau217 medida no plasma reflete com precisão processos neurodegenerativos ligados à doença.

O plasma é a parte líquida do sangue, onde essas proteínas circulam e podem ser detectadas em concentrações muito baixas com técnicas laboratoriais atuais.

Embora independentes, os dois trabalhos caminham na mesma direção: a medição da p-tau217 pode permitir a identificação de alterações cerebrais antes das fases mais avançadas do declínio cognitivo.

Papel dos biomarcadores na prática médica

No caso do Alzheimer, os biomarcadores ajudam a identificar a doença em fases iniciais, acompanhar sua progressão e avaliar se um tratamento está funcionando.

Na prática, isso permite decisões mais seguras e ajustadas ao perfil de cada paciente.

Segundo especialistas, a ampliação de exames baseados em uma simples amostra de sangue também pode tornar o diagnóstico mais acessível e menos invasivo.

Mais recentes

Imagem - 'A vítima não tem culpa': Nana Gouvêa quebra silêncio sobre traumas, estupro e violência doméstica

'A vítima não tem culpa': Nana Gouvêa quebra silêncio sobre traumas, estupro e violência doméstica
Imagem - Como é o apartamento de Marina Sena e Juliano Floss: Refúgio dos anos 70 tem banheira vintage, janelões e academia

Como é o apartamento de Marina Sena e Juliano Floss: Refúgio dos anos 70 tem banheira vintage, janelões e academia
Imagem - Líder no BBB 26, Samira pode faturar prêmio maior que o do vice-campeão; entenda

Líder no BBB 26, Samira pode faturar prêmio maior que o do vice-campeão; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil
01

Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia do mundo com câmera mais velha que ele e comove
02

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia do mundo com câmera mais velha que ele e comove

Imagem - Parte de prédio desaba após explosão por vazamento de gás e incêndio no Stiep
03

Parte de prédio desaba após explosão por vazamento de gás e incêndio no Stiep

Imagem - Virada poderosa: 4 signos veem a vida profissional finalmente melhorar através da intuição ainda esta semana (26 de fevereiro)
04

Virada poderosa: 4 signos veem a vida profissional finalmente melhorar através da intuição ainda esta semana (26 de fevereiro)