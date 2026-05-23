ÁLBUM

Saiba como identificar as figurinhas falsas da Copa do Mundo 2026 e evitar golpes

Polícia apreendeu cerca de 200 mil cromos falsificados no Rio de Janeiro; diferença no preço e na qualidade podem denunciar fraude

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 09:49

Álbum da Copa do Mundo Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Com o lançamento do álbum oficial da Copa do Mundo 2026, golpistas passaram a aproveitar a alta procura dos torcedores para vender figurinhas falsificadas por preços abaixo do valor oficial. Nesta sexta-feira (22), a Polícia Civil apreendeu cerca de 200 mil cromos falsos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Para evitar cair em golpes, colecionadores precisam ficar atentos a alguns detalhes na hora de comprar os pacotes.

Jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa, mas não foram ao Mundial 1 de 30

A Panini, responsável pelo álbum da Copa, definiu o valor oficial dos envelopes em R$ 7. Preços muito abaixo disso podem ser um dos principais sinais de falsificação.

Outro detalhe importante é o material utilizado nas embalagens. Nos pacotes falsos, o papel costuma ser mais grosso, poroso e de qualidade inferior em comparação aos originais.

A qualidade das figurinhas também pode denunciar a fraude. Em muitos casos, as imagens aparecem mais opacas, com impressão menos nítida e resolução inferior.

Comparação entre uma figurinha falsa (à esquerda) e uma verdadeira (à direita) Crédito: Reprodução/X

Maior álbum da história das Copas

Além da preocupação com golpes, muitos colecionadores também se assustaram com o custo para completar o álbum da Copa de 2026. A edição oficial acompanha a expansão do torneio, que terá pela primeira vez 48 seleções disputando partidas nos Estados Unidos, Canadá e México.

Com isso, o álbum se tornou o maior já lançado em uma Copa do Mundo, reunindo 980 figurinhas distribuídas em 112 páginas. Na edição de 2022, eram 670 cromos.

O álbum tradicional está sendo vendido por R$ 24,90, enquanto os pacotes originais custam R$ 7 e vêm com sete figurinhas cada. Apesar do valor aparentemente acessível, especialistas e colecionadores estimam que o custo total para completar a coleção possa ultrapassar R$ 1 mil, principalmente por causa da alta repetição de cromos.

Nas lojas online, já existem kits com 100 pacotes sendo vendidos por cerca de R$ 700. Algumas versões que incluem o álbum chegam a R$ 724,90.

Polícia Civil apreende figurinhas falsificadas da Copa do Mundo no compartimento de carga de um ônibus Nova Iguaçu Crédito: Polícia Civil/Divulgação

A coleção também ganhou versões especiais. O álbum pode ser encontrado desde a edição brochura, por R$ 24,90, até modelos de capa dura especial vendidos por R$ 79,90.