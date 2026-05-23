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Saiba como identificar as figurinhas falsas da Copa do Mundo 2026 e evitar golpes

Polícia apreendeu cerca de 200 mil cromos falsificados no Rio de Janeiro; diferença no preço e na qualidade podem denunciar fraude

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 09:49

Primeiro dia do álbum da Copa do Mundo em Salvador
Álbum da Copa do Mundo Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Com o lançamento do álbum oficial da Copa do Mundo 2026, golpistas passaram a aproveitar a alta procura dos torcedores para vender figurinhas falsificadas por preços abaixo do valor oficial. Nesta sexta-feira (22), a Polícia Civil apreendeu cerca de 200 mil cromos falsos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Para evitar cair em golpes, colecionadores precisam ficar atentos a alguns detalhes na hora de comprar os pacotes.

Jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa, mas não foram ao Mundial

Dirceu Lopes (1970) - Grande ídolo do Cruzeiro, foi deixado de fora da convocação porpor Zagallo. por LastSticker/Reprodução
Carlos Alberto Torres (1974) - Capitão do tri em 70, Se contundiu e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Felix (1974) - Foi titular no tri em 70, mas não foi convocado para a Copa da Alemanha por LastSticker/Reprodução
Clodoaldo (1974) - Outro titular em 70, mas que ficou de fora em 74 por uma lesão por LastSticker/Reprodução
Palinha (1974) - Fez parte da preparação para a Copa, mas acabou cortado do Mundial por LastSticker/Reprodução
Carbone (1974) - Também participou da preparação para a Copa, mas acabou não convocado por LastSticker/Reprodução
Foi titular na Copa de 74, mas não foi chamado em 78 pois jogava no Atletico de Madrid e a então "CBD" evitava chamar 'estrangeiros' por LastSticker/Reprodução
Zé Maria (1978) - Foi para 70 e 74, porém se lesionou e acabou cortado em 78 por LastSticker/Reprodução
Raul Plassmann (1978) - Apesar de viver grande fase no Flamengo, não foi lembrado para o Mundial por LastSticker/Reprodução
Zé Sérgio (1982) - Se lesionou e não foi convocado por LastSticker/Reprodução
Leandro (1986) - Foi convocado, mas se recusou a ir à Copa no dia do embarque para o México por LastSticker/Reprodução
Renato Gaúcho (1986) - Um dos grandes do futebol brasileiro na época, acabou preterido em meio à polêmicas com Leandro por LastSticker/Reprodução
Mozer (1986) - Foi cortado por lesão por LastSticker/Reprodução
Éder (1986) - Cortado após agredir adversário em amistoso contra o Peru por LastSticker/Reprodução
Ricardo Gomes (1994) - Foi o capitão da Copa de 90, mas se lesionou pouco antes do Mundial nos Estados Unidos por LastSticker/Reprodução
Evair (1994) - Participou de grande parte das Eliminatórias, mas foi preterido por Viola e Ronaldo por LastSticker/Reprodução
Mauro Silva (1998) - Tituar no tetra em 94, foi deixado de fora da Copa por opção de Zagallo por LastSticker/Reprodução
Romário (1998) - Grande nome do tetra, se lesionou pouco antes da Copa e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Antônio Carlos (2002) - Participou das Eliminatórias, mas ficou de fora da convocação para Copa por LastSticker/Reprodução
Zé Roberto (2002) - Vinha de grande temporada no Bayer Leverkusen, mas não foi chamado por Felipão por LastSticker/Reprodução
Roque Júnior (2006) - Titular no penta em 2002, acabou se contundindo antes da Copa por LastSticker/Reprodução
Renato (2006) - Participou de Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005 , mas foi esquecido no ano da Copa por LastSticker/Reprodução
Júlio Baptista (2006) - Também foi para a Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005, mas não para o Mundial. por LastSticker/Reprodução
André Santos (2010) - Disputou quase todo o ciclo da Copa, mas não foi chamado por Dunga por LastSticker/Reprodução
Ronaldinho Gaúcho (2010) - Titular nas duas edições anteriores, não tinha a confinaa de Dunga para ser convocado em 2010 por LastSticker/Reprodução
Adriano (2009) - Teve um grande 2009 com a camisa do Flamengo, mas foi chamado por Dunga por LastSticker/Reprodução
Robinho (2013) - Recebeu chances em 2013, mas não foi chamado por Felipão para a Copa por LastSticker/Reprodução
Daniel Alves (2018) - Se lesionou pouco antes da Copa e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Giuliano (2018) - Vivia bom momento no Fenerbahçe, mas não foi chamdo por Tite por LastSticker/Reprodução
Philippe Coutinho (2022) - Já vinha perdendo espaço com Tite, mas uma lesão muscular tirou qualquer chance do jogador ir para Copa por LastSticker/Reprodução
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Dirceu Lopes (1970) - Grande ídolo do Cruzeiro, foi deixado de fora da convocação porpor Zagallo. por LastSticker/Reprodução

A Panini, responsável pelo álbum da Copa, definiu o valor oficial dos envelopes em R$ 7. Preços muito abaixo disso podem ser um dos principais sinais de falsificação.

Outro detalhe importante é o material utilizado nas embalagens. Nos pacotes falsos, o papel costuma ser mais grosso, poroso e de qualidade inferior em comparação aos originais.

A qualidade das figurinhas também pode denunciar a fraude. Em muitos casos, as imagens aparecem mais opacas, com impressão menos nítida e resolução inferior.

Comparação entre uma figurinha falsa (à esquerda) e uma verdadeira (à direita)
Comparação entre uma figurinha falsa (à esquerda) e uma verdadeira (à direita) Crédito: Reprodução/X

Maior álbum da história das Copas

Além da preocupação com golpes, muitos colecionadores também se assustaram com o custo para completar o álbum da Copa de 2026. A edição oficial acompanha a expansão do torneio, que terá pela primeira vez 48 seleções disputando partidas nos Estados Unidos, Canadá e México.

Com isso, o álbum se tornou o maior já lançado em uma Copa do Mundo, reunindo 980 figurinhas distribuídas em 112 páginas. Na edição de 2022, eram 670 cromos.

O álbum tradicional está sendo vendido por R$ 24,90, enquanto os pacotes originais custam R$ 7 e vêm com sete figurinhas cada. Apesar do valor aparentemente acessível, especialistas e colecionadores estimam que o custo total para completar a coleção possa ultrapassar R$ 1 mil, principalmente por causa da alta repetição de cromos.

Nas lojas online, já existem kits com 100 pacotes sendo vendidos por cerca de R$ 700. Algumas versões que incluem o álbum chegam a R$ 724,90.

Polícia Civil apreende figurinhas falsificadas da Copa do Mundo no compartimento de carga de um ônibus Nova Iguaçu
Polícia Civil apreende figurinhas falsificadas da Copa do Mundo no compartimento de carga de um ônibus Nova Iguaçu Crédito: Polícia Civil/Divulgação

A coleção também ganhou versões especiais. O álbum pode ser encontrado desde a edição brochura, por R$ 24,90, até modelos de capa dura especial vendidos por R$ 79,90.

Já a edição premium custa até R$ 359,90 e inclui álbum capa dura, 40 envelopes de figurinhas e um box exclusivo para armazenar a coleção.

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