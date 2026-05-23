Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fim dos aeroportos: setor da aviação projeta uso de carros voadores e deve mudar sistema de embarques e desembarques nas grandes cidades

Principal motor dessa transformação nos transportes é o desenvolvimento dos eVTOL

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 23 de maio de 2026 às 10:44

Proposta do setor da aviação é substituir terminais massivos por pequenos aeroportos domiciliares ou de bairro,
Proposta do setor da aviação é substituir terminais massivos por pequenos aeroportos domiciliares ou de bairro, "garagens aéreas" Crédito: Bokenoet / Wikimedia Commons

Já pensou em um mundo em que você não precisaria ir até o aeroporto? Imagine ainda mais longe e pense em ir para algum ponto na sua rua e pegar um carro voador. Essa é a proposta de algumas empresas de aviação modernas.

Apesar de parecer algo de um filme sci-fi, as chamadas aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) estão avançando nas fases de teste. Com seu avanço, o acesso a veículos voadores de pequeno porte pode estar cada vez mais próximo.

História dos veículos voadores

Antes de existir avião, Leonardo da Vinci já desenhava máquinas de voo vertical, como o parafuso aéreo, ancestral conceitual distante dos helicópteros e eVTOLs por shonk / Wikimedia Commons
Em 1783, os balões dos irmãos Montgolfier mostraram que humanos podiam deixar o solo, inaugurando a fase prática do voo tripulado por Autor não informado / Wikimedia Commons
George Cayley ajudou a separar as funções de sustentação, propulsão e controle, princípio que abriu caminho para o avião moderno de asa fixa por Nigelcoates / Wikimedia Commons
Em 1903, o Wright Flyer consolidou o voo motorizado, controlado e sustentado, marco que transformou experimentos em aviação moderna por John T. Daniels / Wikimedia Commons
Em 1906, o 14-bis levou a aviação para demonstrações públicas na Europa e virou um dos símbolos da transição entre invenção e espetáculo tecnológico por José Rosael/Hélio Nobre/Museu Paulista da USP / Wikimedia Commons
O De Havilland Comet simboliza a entrada da aviação comercial na era do jato, etapa decisiva para encurtar distâncias e ampliar o transporte aéreo global por TSRL / Wikimedia Commons
O Harrier mostrou que uma aeronave a jato podia operar com decolagem curta ou vertical, aproximando o avião tradicional do conceito de pousar em espaços reduzidos por Andrew Bone / Wikimedia Commons
O VS-300 ajudou a fixar a configuração clássica do helicóptero, com rotor principal e rotor de cauda, essencial para a história da decolagem vertical por Horatius / Wikimedia Commons
O V-22 Osprey levou o convertiplano para uso operacional, unindo rotores inclináveis, decolagem vertical e voo horizontal em velocidade de avião por Peter Gronemann / Wikimedia Commons
Os eVTOLs modernos combinam propulsão elétrica, decolagem vertical e voo em modo avião, mas o setor ainda avança por etapas de certificação e integração ao espaço aéreo por Harlan Huntington / Wikimedia Commons
1 de 10
Antes de existir avião, Leonardo da Vinci já desenhava máquinas de voo vertical, como o parafuso aéreo, ancestral conceitual distante dos helicópteros e eVTOLs por shonk / Wikimedia Commons

Por que tudo isso está avançando?

A aviação voltou a crescer com força depois da pandemia, mas construir aeroportos gigantes em áreas urbanas ficou mais caro, difícil e lento. Por isso, o setor aposta em tecnologia para atender mais gente sem depender apenas de obras enormes.

A Iata, associação global das companhias aéreas, estima que a demanda por viagens aéreas deve mais que dobrar até 2050. Esse crescimento pressiona aeroportos, empresas e governos a repensar embarque, segurança, acesso e conexões.

Um dos caminhos é espalhar partes da viagem. Em vez de concentrar tudo em um grande terminal, a jornada pode combinar metrô, trem automatizado, carro elétrico, eVTOL e aeroportos regionais, cada um cumprindo uma etapa.

Menos terminais

A ideia de ter “terminais de voo” em mais bairros parece futurista, mas já conversa com projetos em discussão no mundo todo. A FAA, agência de aviação dos Estados Unidos, trata os vertiportos como áreas de pouso e decolagem para aeronaves elétricas.

Esses espaços podem funcionar em aeroportos, heliportos adaptados ou novas estruturas urbanas. O objetivo é atender trajetos curtos, como ligações entre centro financeiro, hotéis, bairros afastados e terminais de voos nacionais ou internacionais.

Apesar de parecer distante demais da nossa realidade, já existem testes de carros voadores no Brasil, feitos em Taubaté, no interior de São Paulo
Apesar de parecer distante demais da nossa realidade, já existem testes de carros voadores no Brasil, feitos em Taubaté, no interior de São Paulo Crédito: Divulgação / Eve

Mesmo assim, a adoção não deve ser imediata nem barata. Antes de virar transporte comum, os eVTOLs precisam vencer etapas de certificação, comprovar segurança, reduzir ruído e mostrar que cabem na rotina das cidades sem criar novos problemas.

Impasse supersônico

Os aviões supersônicos também voltaram ao centro das apostas. A promessa é simples: cortar horas em rotas longas. Um voo entre continentes poderia ficar mais curto, especialmente para viagens de negócios e conexões premium.

A NASA testou o X-59, aeronave criada para estudar o voo supersônico silencioso. O projeto tenta transformar o estrondo sônico em um som mais suave, já que o barulho foi um dos grandes obstáculos para voos rápidos sobre áreas povoadas.

No passado, aviões supersônicos como o lendário Concorde foram proibidos de voar em áreas urbanas por causa dos danos patrimoniais e de saúde causados pelo estrondo
No passado, aviões supersônicos como o lendário Concorde foram proibidos de voar em áreas urbanas por causa dos danos patrimoniais e de saúde causados pelo estrondo Crédito: Eduard Marmet / Wikimedia Commons

Tags:

de Volta Para O Futuro Aviação Tecnologia

Mais recentes

Imagem - ‘Nunca sabemos quando pode ser o último momento’: Ramon Dino se despede de Gabriel Ganley com carta emocionante

‘Nunca sabemos quando pode ser o último momento’: Ramon Dino se despede de Gabriel Ganley com carta emocionante
Imagem - Juca Kfouri se revolta com escolha de Virginia para cobertura da Copa e cita desrespeito aos jornalistas: ‘Mal concatena duas frases’

Juca Kfouri se revolta com escolha de Virginia para cobertura da Copa e cita desrespeito aos jornalistas: ‘Mal concatena duas frases’
Imagem - Emocionada, Mel Maia lamentar morte de amigo de infância, o fisiculturista Gabriel Ganley: ‘Segurou minha mão’

Emocionada, Mel Maia lamentar morte de amigo de infância, o fisiculturista Gabriel Ganley: ‘Segurou minha mão’