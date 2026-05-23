Fim dos aeroportos: setor da aviação projeta uso de carros voadores e deve mudar sistema de embarques e desembarques nas grandes cidades

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 23 de maio de 2026 às 10:44
Já pensou em um mundo em que você não precisaria ir até o aeroporto? Imagine ainda mais longe e pense em ir para algum ponto na sua rua e pegar um carro voador. Essa é a proposta de algumas empresas de aviação modernas.
Apesar de parecer algo de um filme sci-fi, as chamadas aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) estão avançando nas fases de teste. Com seu avanço, o acesso a veículos voadores de pequeno porte pode estar cada vez mais próximo.
História dos veículos voadores
A aviação voltou a crescer com força depois da pandemia, mas construir aeroportos gigantes em áreas urbanas ficou mais caro, difícil e lento. Por isso, o setor aposta em tecnologia para atender mais gente sem depender apenas de obras enormes.
A Iata, associação global das companhias aéreas, estima que a demanda por viagens aéreas deve mais que dobrar até 2050. Esse crescimento pressiona aeroportos, empresas e governos a repensar embarque, segurança, acesso e conexões.
Um dos caminhos é espalhar partes da viagem. Em vez de concentrar tudo em um grande terminal, a jornada pode combinar metrô, trem automatizado, carro elétrico, eVTOL e aeroportos regionais, cada um cumprindo uma etapa.
A ideia de ter “terminais de voo” em mais bairros parece futurista, mas já conversa com projetos em discussão no mundo todo. A FAA, agência de aviação dos Estados Unidos, trata os vertiportos como áreas de pouso e decolagem para aeronaves elétricas.
Esses espaços podem funcionar em aeroportos, heliportos adaptados ou novas estruturas urbanas. O objetivo é atender trajetos curtos, como ligações entre centro financeiro, hotéis, bairros afastados e terminais de voos nacionais ou internacionais.
Mesmo assim, a adoção não deve ser imediata nem barata. Antes de virar transporte comum, os eVTOLs precisam vencer etapas de certificação, comprovar segurança, reduzir ruído e mostrar que cabem na rotina das cidades sem criar novos problemas.
Os aviões supersônicos também voltaram ao centro das apostas. A promessa é simples: cortar horas em rotas longas. Um voo entre continentes poderia ficar mais curto, especialmente para viagens de negócios e conexões premium.
A NASA testou o X-59, aeronave criada para estudar o voo supersônico silencioso. O projeto tenta transformar o estrondo sônico em um som mais suave, já que o barulho foi um dos grandes obstáculos para voos rápidos sobre áreas povoadas.