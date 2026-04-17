Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Técnico histórico de Nadal avalia João Fonseca e diz que brasileiro não está no nível de Alcaraz

Em entrevista ao jornal espanhol, treinador relembra primeiros contatos com estrelas do circuito ao analisar o carioca

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 17 de abril de 2026 às 16:07

João Fonseca
João Fonseca Crédito: Divulgação/ATP Tour

Treinador histórico de Rafael Nadal, Toni Nadal fez ponderações sobre a empolgação em torno do brasileiro João Fonseca, apontado como um dos principais nomes da nova geração do tênis.

Em entrevista ao jornal catalão Mundo Deportivo, ao comentar os favoritos aos títulos de Grand Slam na temporada e a possibilidade de o carioca entrar nesse grupo, o espanhol foi direto ao avaliar que o brasileiro ainda está abaixo da elite do circuito.

João Fonseca

João Fonseca por Divulgação/ATP Tour
João Fonseca celebrando ponto contra Jacob Fernley por Reprodução/ X @ATP
João Fonseca por Divulgação
João Fonseca em ação por ATP Tour/Divulgação
João Fonseca venceu Francisco Cerúndolo e conquistou o ATP 250 de Buenos Aires por ATP Tour/Divulgação
João Fonseca por Reprodução/Instagram
João Fonseca venceu o russo Andrey Rublev no Australian Open por Australian Open/Divulgação
João Fonseca comemora ponto em partida no Australian Open por Australian Open/Divulgação
João Fonseca saca na partida contra o argentino Mariano Navone por Divulgação Rio Open/Fotojump
João Fonseca por Divulgação/Fotojump
João Fonseca celebra ponto contra Arthur Fils no Rio Open por Divulgação/Rio Open
João Fonseca por Luiz Candido/CBT
1 de 12
João Fonseca por Divulgação/ATP Tour

"Assisti à partida dele em Miami. Para ser honesto, não tive a impressão de estar vendo um jogador realmente excepcional. Não no nível de Alcaraz, uma super estrela. Lembro de quanto vimos Djokovic pela primeira vez, com Rafael. Eu soube imediatamente que ele seria o número um", afirmou Toni.

Ao lembrar outros talentos que acompanhou de perto, ele citou nomes que rapidamente confirmaram o potencial e alcançaram o topo do ranking mundial.

"Vi Del Potro, com quem treinei quando ele tinha 18 anos e dava para perceber que ele rapidamente se tornaria um jogador do Top-10", declarou Toni que também citou o suíço Roger Federer nesta lista de grandes nomes.

Sobre Fonseca, o treinador avalia que ainda há lacunas a serem preenchidas para que o brasileiro alcance o mais alto nível do esporte. "Com Fonseca, percebi que lhe faltavam algumas coisas essenciais para ser verdadeiramente excepcional. É um ótimo jogador, mas não o vejo neste nível", concluiu.

Mais recentes

Imagem - Oscar Schmidt, lenda do basquete mundial, morre aos 68 anos

Oscar Schmidt, lenda do basquete mundial, morre aos 68 anos
Imagem - Embalado no Barradão, Vitória tenta quebrar tabu de 10 anos contra o Corinthians

Embalado no Barradão, Vitória tenta quebrar tabu de 10 anos contra o Corinthians
Imagem - Skatista Rayssa Leal é escolhida pelo COI para missão especial nos Jogos da Juventude 2026

Skatista Rayssa Leal é escolhida pelo COI para missão especial nos Jogos da Juventude 2026