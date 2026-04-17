POLÊMICA

Técnico histórico de Nadal avalia João Fonseca e diz que brasileiro não está no nível de Alcaraz

Em entrevista ao jornal espanhol, treinador relembra primeiros contatos com estrelas do circuito ao analisar o carioca

Miro Palma

Publicado em 17 de abril de 2026 às 16:07

João Fonseca Crédito: Divulgação/ATP Tour

Treinador histórico de Rafael Nadal, Toni Nadal fez ponderações sobre a empolgação em torno do brasileiro João Fonseca, apontado como um dos principais nomes da nova geração do tênis.

Em entrevista ao jornal catalão Mundo Deportivo, ao comentar os favoritos aos títulos de Grand Slam na temporada e a possibilidade de o carioca entrar nesse grupo, o espanhol foi direto ao avaliar que o brasileiro ainda está abaixo da elite do circuito.

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"Assisti à partida dele em Miami. Para ser honesto, não tive a impressão de estar vendo um jogador realmente excepcional. Não no nível de Alcaraz, uma super estrela. Lembro de quanto vimos Djokovic pela primeira vez, com Rafael. Eu soube imediatamente que ele seria o número um", afirmou Toni.

Ao lembrar outros talentos que acompanhou de perto, ele citou nomes que rapidamente confirmaram o potencial e alcançaram o topo do ranking mundial.

"Vi Del Potro, com quem treinei quando ele tinha 18 anos e dava para perceber que ele rapidamente se tornaria um jogador do Top-10", declarou Toni que também citou o suíço Roger Federer nesta lista de grandes nomes.