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Torcedor de organizada morre em queda após 'surfar' em ônibus depois de jogo

Rapaz de 20 anos não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de junho de 2026 às 09:04

Acidente aconteceu após jogo
Acidente aconteceu após jogo Crédito: Reprodução

Um integrante da torcida organizada Máfia Azul, de 20 anos, morreu na noite de domingo (31) após cair de um ônibus na Via Expressa, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A informação é do Estado de Minas.

De acordo com a Polícia Militar, o caso foi registrado pouco antes da meia-noite, nas proximidades do Bairro Tropical, durante o retorno de torcedores que haviam assistido à partida entre Cruzeiro e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o jovem caído na calçada e sem sinais vitais. O motorista do ônibus, de 47 anos, informou que havia sido contratado para transportar integrantes da Máfia Azul Sudoeste, sediada no Bairro Tropical, até o Mineirão.

Pedro Lourenço é dono da rede de Supermercados BH e do Cruzeiro

Pedro Lourenço e Ronaldo Fenômeno por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Supermercados BH por Reprodução/Instagram
Pedro Lourenço por Reprodução/TV Globo
Supermercados BH por Reprodução/Instagram
Supermercados BH por Reprodução/Instagram
Gustavo Aleixo/Cruzeiro por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Supermercados BH por Reprodução/Instagram
Supermercados BH por Reprodução/Instagram
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Pedro Lourenço e Ronaldo Fenômeno por Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Segundo o condutor, durante a viagem de volta, ele realizou uma parada em um ponto de ônibus na Via Expressa. Após retomar o trajeto, ouviu passageiros gritando que uma pessoa havia caído do veículo. Ao verificar a situação, encontrou o jovem desacordado e com ferimentos na cabeça, apresentando sangramento.

Torcedores que estavam no local prestaram os primeiros socorros até a chegada do atendimento médico. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passava pela via naquele momento, iniciou os procedimentos de emergência. Em seguida, outra ambulância foi acionada para reforçar o atendimento.

As tentativas de reanimação se estenderam por cerca de 30 minutos, mas a morte da vítima foi confirmada ainda no local.

Uma testemunha relatou aos policiais que o motorista havia avisado os passageiros de que interromperia a viagem caso alguém subisse no teto do ônibus. Conforme o depoimento, a orientação não foi seguida e, quando o veículo se aproximava da sede da torcida organizada, entre 10 e 12 torcedores teriam quebrado a saída de emergência para acessar a parte superior do ônibus e praticar o chamado "surfe", ação em que pessoas permanecem em pé sobre o teto de um veículo em movimento.

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