Em último jogo antes de viagem aos EUA, Brasil goleia o Panamá por 6x2

Alan Pinheiro
Publicado em 31 de maio de 2026 às 20:27
O caminho rumo ao hexa já começou. Pode não ter sido ainda com a estreia oficial do Brasil na Copa do Mundo, mas o primeiro amistoso contra o Panamá mostrou um gostinho do que esperar da Seleção Brasileira nos Estados Unidos. A Amarelinha goleou os adversários por 6x2 no Maracanã, com os dois tempos sendo jogados por equipes diferentes. Vinícius Jr, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos foram os responsáveis por fazer os gols do Brasil na partida, enquanto Amir Murillo e Harvey descontaram.
Sem os brasileiros que jogaram a final da Champions no último sábado (30), a escalação inicial de Carlo Ancelotti contou com a estrutura que já vinha sendo montada nas eliminatórias, com apenas dois meio-campistas e quatro homens de ataque. Não se assuste com a sobrecarga ofensiva, já que o equilíbrio da equipe acontece pelas funções diversificadas dos jogadores.
Vini Jr. e Luiz Henrique tendem a render mais jogando pelos lados do campo, enquanto Raphinha e Matheus Cunha se destacam mais ao centro. O camisa nove do Brasil, ao contrário de outros anos, não tem a característica de homem de área. O jogador do Manchester United pode até ocupar a função de centroavante, mas na prática gosta de recuar para armar o jogo, enquanto a principal característica de Raphinha é a finalização.
A alternância de posições no ataque deu a oportunidade para que o grito de gol não demorasse para sair. Antes dos dois minutos de jogo, Casemiro interceptou o passe na intermediária e Vini Jr ficou com a sobra. O camisa sete percorreu sozinho com a bola e finalizou forte de fora da área para abrir o placar.
Sem a bola, o Brasil defendeu com Matheus Cunha e Luiz Henrique fechando um quarteto com os dois volantes, enquanto Vini e Raphinha ficaram mais à frente. Os minutos iniciais contaram com mais ímpeto ofensivo da Canarinha. Sempre com velocidade, o bom início foi manchado por um acidente de percurso.
Aos 12 minutos, Bruno Guimarães cometeu falta perto da grande área. Na cobrança, Amir Murillo contou com o desvio da finalização em Matheus Cunha para pegar Alisson no susto e empatar a partida no Maracanã. Após o gol do Panamá, o time visitante passou a controlar a posse de bola em campo, obrigando os brasileiros a recuar dentro de seu próprio campo.
Tentando reagir ao controle da seleção panamenha, Vinícius era o atacante mais acionado em campo. Em uma das jogadas do ponta, recebeu na lateral, chamou a marcação e cortou para o meio antes de finalizar. Antes que o goleiro pudesse tentar defender, Casemiro apareceu para desviar de cabeça e colocar o Brasil à frente novamente.
No segundo tempo, apenas o zagueiro Léo Pereira continuou em campo. Mudaram-se os jogadores, mas a ideia de jogar com a velocidade dos homens de frente se manteve. Ao contrário da primeira etapa, o Brasil valorizou mais a posse de bola e entendeu melhor como jogar contra o Panamá.
Logo aos 7 minutos, Rayan aproveitou erro do goleiro Mosquera e chutou para fazer o terceiro em um gol vazio. Não demorou muito para o quarto gol acontecer. Após bela jogada desde o campo de defesa, Danilo Santos fez o corta luz na área e Lucas Paquetá chutou colocado no fundo das redes.
Dois minutos depois, foi a vez de Igor Thiago brilhar. O centroavante meteu um rolinho no defensor panamenho e foi parado com falta pelo goleiro adversário. Como falta na área é pênalti, o atacante partiu para a cobrança e deslocou o goleiro antes de sair para comemorar o quinto gol do Brasil.
O jogo ainda teve tempo para Danilo Santos receber dentro da área, entortar a marcação e marcar o sexto gol. Já aos 38 minutos Harvey chutou com muita força de fora da área e diminuiu para o Panamá, dando números finais ao confronto.
Brasil 6 x 2 Panamá - Amistoso de preparação para a Copa do Mundo
Brasil: Alisson (Ederson); Wesley (Ibañez), Bremer (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro (Douglas Santos); Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães (Danilo); Matheus Cunha (Paquetá), Raphinha (Endrick), Vinícius Júnior (Igor Thiago) e Luiz Henrique (Rayan). Técnico: Carlo Ancelotti.
Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo (Iván Anderson), Fidel Escobar (Jiovany Ramos), José Córdoba (Fariña) e Andrés Andrade (Miller); Harvey (Cristian Martínez), Blackman (Cristian Martínez) e José Rodríguez (Tomás Rodríguez); Yoel Bárcenas (Davis), Ismael Díaz (Kadir) e Waterman (Fajardo). Técnico: Thomas Christiansen.
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro;
Gols: Vinícius Jr (1'), Amir Murillo (13'), Casemiro (38'), no primeiro tempo; Rayan (7'), Paquetá (14'), Igor Thiago (17'), Danilo Santos (37'), Harvey (38') no segundo tempo;
Cartões amarelos: Blackman (Panamá);
Arbitragem: Daniel Schlager, auxiliado por Sven Washitzki-Günther e Rafael Foltyn (Trio da Alemanha);
VAR: Robert Schröder (Alemanha).