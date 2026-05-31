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Brasil x Panamá: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As seleções se enfrentam neste domingo (31), às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 14:30

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Crédito: Divulgação/CBF

Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em amistoso internacional que marca a despedida da Seleção Brasileira em solo nacional antes da Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Carlo Ancelotti faz os últimos ajustes antes do embarque para os Estados Unidos, onde ainda enfrentará o Egito antes da estreia no Mundial.

Onde assistir Brasil x Panamá ao vivo

A partida entre Brasil e Panamá terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GETV (YouTube).

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
1 de 26
GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Brasil

A Seleção Brasileira chega para o amistoso após resultados distintos na última Data Fifa. Em março, a equipe foi derrotada pela França por 2x1, mas se recuperou ao vencer a Croácia por 3x1.

O confronto diante do Panamá será o último teste do Brasil no país antes da Copa do Mundo. Depois da partida, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde encara o Egito no dia 6 de junho e finaliza a preparação para o Mundial. A estreia brasileira acontece no dia 13 de junho contra o Marrocos. Haiti e Escócia completam o Grupo C da competição.

Para o amistoso, Carlo Ancelotti não contará com Neymar, lesionado, além de Gabriel Martinelli. Gabriel Magalhães e Marquinhos também são ausências por conta da final da Champions League.

Panamá

O Panamá utiliza o amistoso como uma das últimas etapas de preparação para sua segunda participação em uma Copa do Mundo. A seleção comandada por Thomas Christiansen vem de dois amistosos contra a África do Sul, com um empate por 1x1 e uma vitória por 2x1.

Antes da estreia no Mundial, os panamenhos ainda enfrentam República Dominicana e Bósnia em amistosos preparatórios. Na Copa do Mundo, o Panamá integra o Grupo L ao lado de Gana, Croácia e Inglaterra, estreando no torneio no dia 17 de junho.

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Prováveis escalações de Brasil x Panamá

Brasil: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinícius Júnior e Luiz Henrique. Técnico: Carlo Ancelotti.

Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba e Eric Davis; Aníbal Godoy, Cristian Martínez e Adalberto Carrasquilla; Yoel Bárcenas, Ismael Díaz e José Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Brasil x Panamá
  • Competição: Amistoso Internacional
  • Data: Domingo, 31 de maio de 2026
  • Horário: 18h30 
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro - RJ
  • Onde assistir: TV Globo, SporTV e GETV

Arbitragem

  • Árbitro: Daniel Schlager (Alemanha)
  • Assistentes: Sven Washitzki-Günther (Alemanha) e Rafael Foltyn (Alemanha)
  • VAR: Robert Schröder (Alemanha)

Tags:

Seleção Brasileira Copa do Mundo 2026

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