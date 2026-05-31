RUMO AO HEXA!

Brasil x Panamá: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As seleções se enfrentam neste domingo (31), às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro

Pedro Carreiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 14:30

Seleção Brasileira Crédito: Divulgação/CBF

Brasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em amistoso internacional que marca a despedida da Seleção Brasileira em solo nacional antes da Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Carlo Ancelotti faz os últimos ajustes antes do embarque para os Estados Unidos, onde ainda enfrentará o Egito antes da estreia no Mundial.

Onde assistir Brasil x Panamá ao vivo

A partida entre Brasil e Panamá terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GETV (YouTube).

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 1 de 26

Brasil

A Seleção Brasileira chega para o amistoso após resultados distintos na última Data Fifa. Em março, a equipe foi derrotada pela França por 2x1, mas se recuperou ao vencer a Croácia por 3x1.

O confronto diante do Panamá será o último teste do Brasil no país antes da Copa do Mundo. Depois da partida, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde encara o Egito no dia 6 de junho e finaliza a preparação para o Mundial. A estreia brasileira acontece no dia 13 de junho contra o Marrocos. Haiti e Escócia completam o Grupo C da competição.

Para o amistoso, Carlo Ancelotti não contará com Neymar, lesionado, além de Gabriel Martinelli. Gabriel Magalhães e Marquinhos também são ausências por conta da final da Champions League.

Panamá

O Panamá utiliza o amistoso como uma das últimas etapas de preparação para sua segunda participação em uma Copa do Mundo. A seleção comandada por Thomas Christiansen vem de dois amistosos contra a África do Sul, com um empate por 1x1 e uma vitória por 2x1.

Antes da estreia no Mundial, os panamenhos ainda enfrentam República Dominicana e Bósnia em amistosos preparatórios. Na Copa do Mundo, o Panamá integra o Grupo L ao lado de Gana, Croácia e Inglaterra, estreando no torneio no dia 17 de junho.

Prováveis escalações de Brasil x Panamá

Brasil: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinícius Júnior e Luiz Henrique. Técnico: Carlo Ancelotti.

Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba e Eric Davis; Aníbal Godoy, Cristian Martínez e Adalberto Carrasquilla; Yoel Bárcenas, Ismael Díaz e José Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen.

Ficha do Jogo

Jogo: Brasil x Panamá

Competição: Amistoso Internacional

Data: Domingo, 31 de maio de 2026

Horário: 18h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro - RJ

Onde assistir: TV Globo, SporTV e GETV

Arbitragem