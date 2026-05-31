ROLAND GARROS

João Fonseca x Casper Ruud: veja horário e onde assistir ao vivo

A partida será disputada neste domingo (31), não antes das 15h15, na Quadra Philippe-Chatrier, em Paris, na França

Pedro Carreiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 10:57

João Fonseca Crédito: Divulgação

João Fonseca e Casper Ruud se enfrentam neste domingo (31), não antes das 15h15, pelas oitavas de final de Roland Garros 2026. Após fazer história ao eliminar Novak Djokovic na terceira rodada, o brasileiro disputa pela primeira vez uma vaga nas quartas de final de um Grand Slam. Do outro lado estará um dos maiores especialistas em saibro do circuito e duas vezes vice-campeão do torneio francês.

Onde assistir João Fonseca x Casper Ruud ao vivo

A partida entre João Fonseca e Casper Ruud terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ Premium.

João Fonseca vive melhor campanha da carreira em Grand Slams

Aos 19 anos, João Fonseca chega embalado para o maior desafio de sua carreira até aqui. Atual número 30 do ranking da ATP, o brasileiro se tornou o tenista mais jovem da história a derrotar Novak Djokovic em um Grand Slam ao vencer o sérvio de virada na terceira rodada de Roland Garros.

A campanha já garante a melhor participação de Fonseca em torneios deste nível e pode render um salto importante no ranking mundial. Caso avance às quartas de final, o brasileiro poderá se aproximar do top 20 da ATP, consolidando sua ascensão meteórica no circuito profissional.

Especialista no saibro, Casper Ruud busca confirmar favoritismo

Do outro lado estará um adversário acostumado aos grandes palcos de Roland Garros. Atual número 16 do mundo, Casper Ruud construiu boa parte de sua carreira no saibro e já foi vice-campeão do torneio francês em duas oportunidades.

O norueguês de 27 anos precisou de cinco sets para eliminar o americano Tommy Paul na rodada anterior, em uma batalha que durou mais de quatro horas. Antes disso, passou por Roman Safiullin e Hamad Medjedovic.

Retrospecto entre João Fonseca e Casper Ruud

O confronto deste domingo marcará o primeiro encontro da carreira entre João Fonseca e Casper Ruud no circuito profissional.

Ficha da Partida