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Avião de luxo de R$ 1 bilhão vai levar a Seleção Brasileira para os Estados Unidos

Com apenas 96 assentos de primeira classe, aeronave usada por celebridades e delegações esportivas de elite decola do Galeão nesta segunda-feira

Carol Neves

Publicado em 1 de junho de 2026 às 11:17

Boeing 767-300 VIP Crédito: Divulgação/Aeronexus

A Seleção Brasileira embarca na noite desta segunda-feira (1º) para os Estados Unidos a bordo de uma das aeronaves mais luxuosas em operação no mercado de voos fretados. A CBF contratou o Boeing 767-300 VIP da companhia sul-africana Aeronexus para transportar a delegação até New Jersey, onde a equipe dará sequência à preparação para os próximos compromissos. A informação foi divulgada pelo blog Drible de Corpo, do Correio Braziliense.

A decolagem está prevista para as 22h, na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Avaliado em aproximadamente R$ 1 bilhão, o avião já foi utilizado em outras viagens ligadas ao futebol brasileiro, incluindo o deslocamento do Flamengo para o Catar durante a Copa Intercontinental do ano passado.

Originalmente fabricada em 1990 para a companhia aérea polonesa LOT, a aeronave passou por uma transformação completa para atender ao segmento de transporte executivo. A configuração atual oferece apenas 96 lugares, número bem inferior à capacidade original de 243 passageiros. Todos os assentos seguem o padrão de primeira classe.

Avião viaja hoje com Seleção Brasileira 1 de 5

O Boeing chegou ao Galeão na madrugada de domingo e ficou à disposição para o embarque da bagagem da delegação brasileira. O contrato firmado pela CBF prevê adaptações e serviços específicos para atender às necessidades da equipe durante a viagem.

Opções do avião

Além do conforto das poltronas, os passageiros terão acesso a um sistema de entretenimento sem fio, compatível com celulares, tablets e computadores pessoais. Cada assento também dispõe de tomada individual para carregamento de dispositivos eletrônicos.

A operação costuma contar com uma equipe formada por até três pilotos, um engenheiro de voo, um gerente responsável pela cabine e entre seis e oito comissários. Outro diferencial é a autonomia da aeronave, estimada em 6.500 milhas náuticas, permitindo viagens de longa distância sem escalas.

Esta não será a estreia do avião em viagens da equipe masculina. Em 2023, a aeronave foi utilizada pela delegação comandada por Fernando Diniz no deslocamento para Bogotá, onde o Brasil enfrentou a Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Embora mantenha contrato de patrocínio com a Azul, a CBF tem recorrido frequentemente a voos fretados para viagens internacionais. Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a delegação utilizou uma aeronave de uma companhia sediada em Malta. Já em 2022, o transporte até Doha foi realizado em parceria com a Qatar Airways.