FUTEBOL

Lembra dele? Atacante ex-Vitória é convocado por seleção para a Copa do Mundo

Jordy Caicedo está entre os 26 convocados do Equador para a disputa do Mundial de 2026

Wendel de Novais

Publicado em 1 de junho de 2026 às 11:56

Jordy Caicedo jogou no Vitória entre 2019 e 2021 Crédito: Reprodução

Um nome que passou pelo Vitória sem conseguir conquistar a torcida estará na Copa do Mundo de 2026. Atualmente defendendo o Huracán, da Argentina, o atacante Jordy Caicedo foi incluído na lista de 26 convocados da seleção do Equador para a principal competição do futebol mundial. A lista foi anunciada neste domingo (31), nas redes sociais da seleção equatoriana.

O centroavante integra um grupo que também reúne atletas conhecidos do futebol brasileiro. Entre eles está Gonzalo Plata, destaque do Flamengo e um dos principais nomes da equipe. A convocação ainda conta com o zagueiro Félix Torres, do Internacional, além dos jogadores do Atlético-MG Ángelo Preciado, Alan Franco e Alan Minda.

Jordy Caicedo jogou no Vitória entre 2019 e 2021 1 de 9

A chamada de Caicedo chama atenção principalmente pelo histórico dele no Vitória. Contratado em 2019 por cerca de R$ 3 milhões, o equatoriano desembarcou no Barradão cercado por expectativa e com a missão de liderar o setor ofensivo rubro-negro. O desempenho, porém, ficou abaixo do esperado.

Durante sua passagem pelo clube baiano, o atacante marcou apenas nove gols e conviveu com críticas por parte da torcida, tanto pelo rendimento em campo quanto pelos frequentes problemas físicos que limitaram sua sequência de jogos.

A saída do jogador também gerou consequências fora das quatro linhas. Em 2021, Caicedo acionou a Fifa pedindo a rescisão contratual por questões trabalhistas. O processo terminou com decisão favorável ao atleta, e o Vitória foi condenado a desembolsar cerca de R$ 4 milhões, em um período marcado por forte crise financeira no clube.