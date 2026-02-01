Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta domina o Baralho Cigano de domingo (1º de fevereiro): solução que você tanto esperava se aproxima

Leitura do dia aponta desbloqueios, respostas claras e decisões que abrem novos caminhos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 06:00

A Chave
A Chave Crédito: Imagem gerada por IA

O Baralho Cigano deste domingo (1º) traz uma energia de clareza e resolução. A carta do dia indica que situações que pareciam travadas começam a se organizar, revelando saídas práticas e respostas objetivas. É um dia favorável para entender o que antes estava confuso e agir com mais segurança.

Tarot Cigano

Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano: carta O Cavaleiro por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 23
Baralho Cigano por Shutterstock

A carta do dia é A Chave

Símbolo clássico de solução, acesso e resposta, A Chave aponta para descobertas importantes e para a sensação de finalmente compreender o que precisa ser feito. Nada fica indefinido quando essa carta domina o jogo, ela pede atitude consciente e confiança nas escolhas.

Leia mais

Imagem - Confiança testada: recado do Anjo da Guarda pede maturidade e limites neste domingo (1º de fevereiro)

Confiança testada: recado do Anjo da Guarda pede maturidade e limites neste domingo (1º de fevereiro)

Imagem - História inusitada: Julio foi padrinho no casamento da amiga e acabou virando o marido

História inusitada: Julio foi padrinho no casamento da amiga e acabou virando o marido

Imagem - Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante

Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante

No campo emocional

A Chave indica conversas esclarecedoras e entendimento mútuo. Emoções guardadas tendem a vir à tona de forma madura, permitindo acordos e reconciliações. Para quem está só, o dia favorece percepções importantes sobre o que realmente deseja em uma relação.

No campo prático

A carta sinaliza resolução de pendências, especialmente aquelas que exigiam uma decisão firme. Documentos, acordos, respostas e definições tendem a fluir melhor. É um bom momento para destravar projetos, assumir responsabilidades e escolher um caminho com mais convicção.

No campo espiritual

Espiritualmente, A Chave representa consciência e despertar. O dia favorece insights, compreensão de sinais e sensação de alinhamento interno. A espiritualidade se manifesta através da clareza mental e da certeza de estar seguindo a direção correta.

Mensagem do dia

O Baralho Cigano reforça que toda resposta chega quando estamos prontos para agir. A Chave lembra que a solução já está disponível, basta ter coragem de usá-la e seguir em frente sem medo.

Mais recentes

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (1) para um mês de sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar neste domingo (1) para um mês de sorte
Imagem - Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)

Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)
Imagem - Confiança testada: recado do Anjo da Guarda pede maturidade e limites neste domingo (1° de fevereiro)

Confiança testada: recado do Anjo da Guarda pede maturidade e limites neste domingo (1° de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Filho mata pai com golpes de facão no rosto após ele negar dar dinheiro para a compra de drogas
01

Filho mata pai com golpes de facão no rosto após ele negar dar dinheiro para a compra de drogas

Imagem - Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta
02

Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta

Imagem - Homem é preso por perseguir ex-atriz da Globo e enviar mensagens ofensivas
03

Homem é preso por perseguir ex-atriz da Globo e enviar mensagens ofensivas

Imagem - Ex-Bahia, Talisca revela que foi forçado a sair de clube por 'marcar gols demais'
04

Ex-Bahia, Talisca revela que foi forçado a sair de clube por 'marcar gols demais'