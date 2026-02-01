ASTROLOGIA

Confiança testada: recado do Anjo da Guarda pede maturidade e limites neste domingo (1º de fevereiro)

Mensagens espirituais apontam situações de prova emocional, decisões firmes e necessidade de respeitar o próprio valor

Fernanda Varela

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 05:00

Neste primeiro dia de fevereiro, o Anjo da Guarda traz um alerta claro sobre confiança, responsabilidade emocional e limites. O dia pode expor comportamentos repetidos, promessas não cumpridas e relações que exigem mais maturidade. Para alguns signos, o recado é de proteção. Para outros, é de correção de rota.

Sagitário

O Anjo da Guarda chama atenção para impulsos e palavras ditas sem filtro. Hoje, agir sem pensar pode gerar conflitos desnecessários. A orientação espiritual é respirar antes de reagir e entender que nem toda verdade precisa ser dita no calor do momento. Silêncio também é sabedoria.

Aquário

O recado fala sobre parar de assumir pesos que não são seus. Você tem carregado responsabilidades emocionais de outras pessoas e isso está drenando sua energia. O Anjo da Guarda pede que você se preserve, mesmo que isso cause desconforto em quem está acostumado com sua disponibilidade.

Peixes

Situações mal resolvidas vêm à tona e exigem posicionamento. Evitar confronto hoje só prolonga o desgaste. O Anjo da Guarda indica que a harmonia verdadeira nasce da honestidade, não da omissão. Dizer o que sente será libertador.